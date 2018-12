India, misiune în spaţiu cu echipaj uman Consiliul de ministri a aprobat un buget de 1,2 miliarde de euro pentru dezvoltarea si realizarea programului Gaganyaan (''vehicul spatial'' in limba hindi), potrivit unui comunicat oficial. Decizia vine dupa un discurs sustinut in luna august de premierul Narendra Modi, care a anuntat ca India va trimite in spatiu ''un barbat sau o femeie'' in 2022 sau inainte, daca este posibil. Programul va utiliza racheta de fabricatie indiana GSLV-MkIII si va realiza doua zboruri de test fara echipaj uman urmate de un zbor cu echipaj uman pe orbita terestra joasa, cu o durata cuprinsa ''intre perioada… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

