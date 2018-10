Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii (SUA) duc un razboi psihologic impotriva Iranului si partenerilor sai de afaceri, a declarat duminica ministrul de externe iranian Javad Zarif, potrivit agentiei Tasnim, preluata de Reuters.

- Africa de Sud ii reproseaza aprig lui Donald Trump ca alimenteaza tensiuni rasiale in tara, in urma unui tweet prin care locatarul Casei Albe si-a exprimat ingrijorarea fata de ”exproprieri” si ”crime de mare amploare” care vizeaza, in opinia sa, fermieri albi sud-africani, relateaza AFP. Comentariul…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a avertizat miercuri Statele Unite in legatura cu o destabilizare a Orientului Mijlociu ca urmare a reluarii sanctiunilor americane impotriva Iranului, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Cel care spera la o schimbare de regim nu trebuie sa uite ca ar…

- Noul ministru adjunct de externe al Turciei, Sedat Onal, va conduce delegatia care se va deplasa in zilele urmatoare la Washington pentru a incerca sa dezamorseze criza diplomatica dintre cei doi aliati din cadrul NATO, a declarat marti o sursa din Ministerul de Externe de la Ankara, potrivit Reuters.…