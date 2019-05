"Am inregistrat vanturi care au atins 175-180 km/h (...)", a indicat pentru AFP un reprezentant al serviciilor meteorologice din statul Odisha, H.R. Biswas.



Autoritatile indiene au ordonat evacuarea a peste un milion de persoane din unele zone estice ale Indiei care s-ar putea afla pe traiectoria furtunii, cea mai puternica inregistrata in aceasta regiune in ultimii peste 20 de ani.



Conform prognozelor, ciclonul va fi insotit de vanturi de 180-190 km/h, cu rafale de 200 km/h, care ar echivala cu un uragan de categoria 3 sau 4, potrivit Agerpres.



Dupa ce ciclonul…