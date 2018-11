Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei legi adoptate ieri de Camera Deputaților, copiii de gradinita si elevii din ciclul primar din invatamantul de stat, privat si confesional vor primi lunar gratuit miere de albine ca supliment nutritiv. Mierea va fi repartizata in borcane de 250 de mililitri, va proveni exclusiv din stupine…

- Un barbat din comuna vranceana Slobozia Cioraști s-a sinucis, marți, dupa ce soția sa i-a cerut divorțul și aplecat de acasa cu cei șapte copii minori, internandu-se intr-un centru maternal. Barbatul și-a taiat venele și nu a avut nici o șansa sa mai fie salvat. A lasat un bilet de adio in care-și cerea…

- O schimbare majora este pe cale sa apara in viata Mirelei Vaida si a familiei ei. Prezentatoarea TV a marturisit in platoul emisiunii "Rai Da Buni" ca este aproape gata sa se retraga impreuna cu sotul si cei mici, la o casa, langa Bucuresti, pentru o viata mai linistita, departe de traficul si zgomotul…

- Andreea Banica a vorbit despre perioada copilariei sale și a dezvaluit amanunte mai puțin știute. Artista a fost sincera și a recunoscut ca a avut parte de perioade mai puțin placute atunci cand era mica. Andreea Banica a scris o postare pe blogul sau și a acuzat violența in familie, totodata, recunoscand…

- Alina Pușcaș vrea sa-și faca ambii copii actori, atat de mult iși iubește meseria! Frumoasa din serialul “Fructul oprit” viseaza la vremea cand intreaga familie va activa in domeniul artistic, dar știe ca mai e cale lunga pana acolo. Alina Pușcaș e o mamica foarte curajoasa: nu numai ca a facut copiii…

- CHIȘINAU, 17 sept — Sputnik. Pe 1 septembrie a intrat în vigoare noul Regulament privind managementul temelor pentru acasa. În timp ce unii parinți și elevi se plâng ca volumul sarcinilor pe care le au de îndeplinit acasa este prea mare, alții dimpotriva…

- Dragoș Dolanescu și-a luat in serios jobul de deputat. De cand a intrat, in mai, in Parlamentul din Costa Rica, fiul regretatului rapsod Ion Dolanescu a operat modificari majore in programul zilnic. Cel mai mult are de suferit familia, insa toți din casa il susțin și nimeni nu se plange. Imediat dupa…