- Liviu Dragnea a minimizat luni decizia Facebook de a inchide patru pagini, 26 conturi de F­acebook și un grup din Romania care faceau parte dintr-o rețea ce opera in Romania prin conturi false, dar și reale create de apropiați ai PSD, afirmand ca rețeaua sociala poate "sa inchida tot PSD-ul".

- ​Facebook spune ca a eliminat patru pagini, 26 conturi de F­acebook și un grup din Romania care faceau parte dintr-o rețea ce opera in Romania prin conturi false, dar și reale create de apropiați ai PSD, a spus șeful pentru Cyberseccurity al companiei, Nathaniel Gleicher. "Ei au impartașit, de asemenea,…

- Facebook anunta ca a sters 168 de profiluri si 28 de pagini, precum si 8 conturi de Instagram, suspectate ca ar fi „coordonat comportament neautentic ce vizau persoane din Moldova”.„Ținand cont de alegerile care se apropie in Moldova, am decis sa anunțam oamenii despre acțiunile pe care le-am…

- Autoritatea antitrust din Germania a dispus încetarea practicilor Facebook privind colectarea de date, instituția anunțând ca gigantul social media a abuzat de poziția sa dominanta pentru a colecta informații fara consimțâmânt de la utilizatori și fara ca aceștia sa știe…

- Rețeaua de socializare online Facebook Inc a șters cateva sute de conturi, pagini și grupuri din Indonezi, dupa ce a descoperit ca acestea ar avea legatura cu un grup acuzat pentru diseminarea știrilor false și intigare la ura, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Poliția…

- Facebook Inc a anuntat joi ca a eliminat sute de pagini, conturi si grupuri initiate de Rusia din cauza unei conduite coordonate necorespunzatoare pe platformele Facebook si Instagram, transmite Reuters. Nathaniel Gleicher, responsabila pentru politici de securitate cibernetica la Facebook, a indicat…

- "Suntem intr-o democratie, oricine vrea sa candideze poate sa candideze, problema este si cu ce program vine, cu ce experienta vine in spate, cu ce afiliere politica la nivel european vine in spate, iar, din punctul meu de vedere, PNL este partidul care are cu adevarat capacitatea de a imbunatati…