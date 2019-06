India evacuează peste 300.000 de oameni înainte de sosirea ciclonului Vayu Ciclonul Vayu, care s-a format in Marea Arabiei, va lovi cel mai probabil regiunile de coasta din Gujarat cu vanturi care vor atinge viteze de 135 de kilometri pe ora, a anuntat Departamentul de Meteorologie al Indiei. Aceeasi institutie a avertizat ca Vayu ar putea sa amane sosirea ploilor musonice anuale in restul Indiei, intrucat acest ciclon atrage norii de precipitatii formati deasupra oceanului. Sosirea musonului pe coasta statului Kerala din sud-vestul Indiei a fost amanata deja cu o saptamana in acest an. Vijay Rupani, ministrul-sef al statului Gujarat, a declarat in fata reporterilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

