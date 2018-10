Douazeci si unu de lei au murit in ultimele trei saptamani in Parcul National Gir din vestul Indiei, existand temeri ca la originea decesului subit a unora dintre feline s-ar afla un virus letal, relateaza marti DPA. Moartea leilor din parcul national din statul Gujarat a alarmat autoritatile care au desfasurat in zona cinci sute de membri ai personalului forestier cu misiunea de a verifica starea de sanatate a felinelor ramase in viata in rezervatie. Conflictele interne si infectiile au fost principalele cauze ale deceselor, a declarat marti reprezentantul rezervatiei, Dushyant Vasavada. ''Dintre…