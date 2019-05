Ambarcatiuni, autobuze si trenuri vor fi folosite joi in India pentru evacuarea a 800.000 de persoane din regiunile de pe coastele estice inainte de sosirea unui ciclon prognozat sa atinga zona de uscat in 24 de ore, au indicat autoritatile citate de Reuters. Centrul furtunii ciclonice Fani se afla in prezent in vestul Golfului Bengal, potrivit Biroului de Meteorologie din India. Coasta de Sud a statului Odisha ar urma sa fie afectata joi de ploi torentiale, conform unui buletin meteorologic. Biroul de meteorologie a anuntat de asemenea ca vantul va atinge pana vineri viteze de pana la 200 km/h.…