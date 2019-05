India - Ciclonul Fani a lovit estul Indiei; peste 1 milion de persoane au fost evacuate

Un puternic ciclon a lovit vineri estul Indiei provocand pagube locuintelor, dezradacinand copaci, inundand sate si determinand evacuarea a peste un milion de oameni, relateaza DPA si Reuters.



Ciclonul Fani a atins zona de uscat in apropierea orasului sfant Puri, fenomenul fiind insotit de vanturi de circa 200 km/h in cele cinci ore in care a trecut peste zona de coasta, conform Departamentului de Meteorologie din India (IMD).



Pana in prezent nu au fost raportate persoane decedate sau ranite.



Furtuna a distrus case din chirpici si a doborat stalpi de electricitate…