India: Cel puţin șapte persoane au murit în urma celui mai puternic ciclon tropical Cel putin șapte persoane au murit in urma celui mai puternic ciclon tropical produs in India in ultimii 20 de ani, care a lovit cu vanturi puternice și ploi torențiale coasta de est a tarii, potrivit CNN, scrie Mediafax. Ciclonul tropical Fan, echivalentul unui uragan de categoria 4, care s-a produs vineri langa orașul Puri din statul Odisha, a adus vanturi susținute de pana la 240 de kilometri pe ora. Furtuna este de așteptat sa slabeasca in timp ce se muta spre Kolkata, unul dintre cele mai populare orașe ale Indiei, și Bangladesh. Cei șapte oameni care au murit in Odișa au fost… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

