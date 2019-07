Stiri pe aceeasi tema

- Prabusirea unui zid in urma ploilor torentiale a provocat marti cel putin 22 decese in capitala economica a Indiei, Mumbai, paralizata de precipitatii musonice, potrivit unui nou bilant oficial, scrie agerpres.ro.Bilantul precedent indica 21 de morti.

- Zidul s-a prabusit in plina noapte, marti, in jurul orei locale 02:00 (20:30 GMT, luni), a declarat pentru AFP, Tanaji Kamble, un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta din Mumbai. Mumbai, al doilea oras ca marime de pe coasta de vest a Indiei, ce are aproximativ 20 de milioane de locuitori,…

- Autoritatile indiene se pregatesc sa evacueze peste 300.000 de persoane care locuiesc pe coastele sale vestice in contextul in care un ciclon deosebit de puternic, Vayu, este asteptat sa loveasca joi dimineata acele regiuni din statul Gujarat, informeaza Reuters. Ciclonul Vayu, care s-a format in Marea…

- Temperaturile au urcat la 48 de grade Celsius in urma unui val de caldura care a cuprins largi portiuni din nordul, vestul si centrul Indiei, potrivit relatarilor din presa si precizarile facute vineri de autoritati, precizeaza DPA, potrivit agerpres.ro.Citește și: Oreste il spulbera pe colegul…

Potrivit Biroului Meteorologic din India, "exista conditii…

- Trei persoane au fost ucise in regiunea Maharashtra, intr-un templu, dupa ce au fost loviți de fulger. Prim-ministrul Narendra Modi a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a anunțat ca Guvernul face tot ce e posibil pentru a oferi asistența persoanelor afectate. Meteorologii…

- Anuntul vine dupa ce Banca de Stat a Indiei a refuzat sa mai prelungeasca finantarea pentru companie. Joi, actiunile Jet Airways au scazut cu 34%, ajungand la aproximativ 260 milioane de dolari (199 milioane de lire), departe de maximul de 1.6 miliarde de dolari atins in 2005. Jet Airways…