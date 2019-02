Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si mai multe au fost ranite miercuri dupa ce un autocar s-a rasturnat pe o autostrada din Macedonia de Nord, a anuntat ministrul Sanatatii, Venko Filipce, citat de AFP, conform Agerpres.

- Un incendiu a izbucnit marti intr-un hotel din New Delhi, ucigand cel putin noua persoane, a anuntat brigada de pompieri din India, ridicand noi intrebari despre standardele de siguranta in hotelurile slab reglementate, ocupate de cei mai putin instariti, relateaza Reuters.

- Cel puțin 100 de persoane au murit în doua state din India dupa ce au baut alcool contrafacut, au anunțat luni autoritațile locale, menționând ca este cel mai grav caz de acest gen din ultimii ani, relateaza Mediafax citând Reuters.Decesele au fost înregistrate în…

- Cel puțin cinci persoane au murit și alte 20 sunt blocate in subteran, in urma unei explozii produse intr-o mina de carbune din provincia Mpumalanga, situata in estul Africii de Sud, au transmis joi oficialii locali, citați de postul local de televiziune SABC și agenția de presa Reuters, potrivit…

- Cel putin zece persoane au fost ucise si doua ranite in urma unui schimb de focuri intre doua organizatii criminale din statul Guerrero, situat in sud-vestul Mexicului, au anuntat duminica oficialii guvernamentali, informeaza Reuters, citeaza mediafax.ro.

- Pomana primita de credinciosi la un templu din India a fost pentru unii ultima masa. 11 persoane au murit si aproape 100 au fost spitalizate dupa ce au consumat orez contaminat cu o substanta toxica.