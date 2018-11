Stiri pe aceeasi tema

- Poluarea atmosferica a atins joi unul dintre cele mai inalte niveluri ale sezonului in capitala New Delhi, a doua zi dupa sarbatoarea hindusa Diwali sau Festivalul Luminilor, celebrata in mod traditional cu milioane de petarde, potrivit AFP preluata de Agerpres. O ceata toxica invaluia la primele…

- Capitala Indiei, New Delhi, a fost invaluita luni intr-un nor consistent de smog, generand ingrijorare in randul autoritatilor locale, care se tem ca poluarea ar putea sa atinga un nou nivel record cu doar doua zile inainte de debutul festivalului Diwali, informeaza DPA. Concentratii de particule in…

- Nivelul poluarii aerului din New Delhi, India, depaseste de 25 de ori norma admisa. Inregistrarea a fost facuta azi dimineata, 5 noiembrie, de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii, informeaza ria novosty.

- Poluarea atmosferica constituie cel mai mare risc legat de mediu pentru sanatate in Europa, potrivit datelor OMS. In fiecare an, in Uniunea Europeana, acest tip de poluare cauzeaza in jur de 400.000 de decese premature, iar costurile sale externe...

- Pornește pe culmile exotismului in țara celor mai spirituali oameni de pe pamant, descoperind palate de marmura desprinse din povești, cele mai grandioase mausolee inchinate imparaților moguli și temple somptuoase cladite pe marginea fluviului sacru, Gange. Definita prin tradiții bine pastrate, mister…

- Sarbatoarea valenilor va fi marcata in data de 9 septembrie (a.c.), printr- un amplu program folcloric susținut de interpreți și ansambluri artistice din zona și din imprejurimi. Evenimentul, aflat la a doua ediție, se va desfașura in organizarea Primariei Valea Mare. „Programul artistic va fi susținut…

- MANIFESTARI…Primaria Vaslui a pregatit pentru marti, 14 august, noi surprize pentru locuitorii municipiului si pentru turisti cu ocazia Zilelor Culturale ale Vasluiului. In continuare programul este unul diversificat, dar astazi sunt anuntate cateva actiuni speciale dedicate Centenarului Marii Uniri.…

- Sarbatoarea "Adormirii Maicii Domnului" reprezenta o zi de teroare pentru preoti si familiile lor in perioada comunista, si asta din cauza faptului ca securistii isi completau norma de arestari in apropierea zilei de 23 august. Doar in noaptea de 15 spre 16 august 1952 au fost arestati sase preoti dobrogeni:…