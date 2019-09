India - Bilanţul în urma ploilor torenţiale a crescut la 120 de decese Bilantul in urma ploilor torentiale din nordul Indiei a crescut la 120 de morti, 50 dintre decese fiind inregistrate in ultimele 24 de ore, au anuntat oficialii citati de DPA.



Ploile musonice, insotite de furtuni si fulgere, au afectat incepand de joi zone vaste din statele Uttar Pradesh si Bihar. Cantitatile insemnate de precipitatii care au cazut fara incetare au condus la prabusirea mai multor copaci si stalpi de electricitate, dar si a numeroase acoperisuri si structuri provizorii.



Oficiali din cadrul departamentului pentru gestionarea situatiilor de dezastru din Uttar… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul in urma ploilor torentiale din nordul Indiei a crescut la 120 de morti, 50 dintre decese fiind inregistrate in ultimele 24 de ore, au anuntat oficialii citati de DPA potrivit Agerpres. Ploile musonice, insotite de furtuni si fulgere, au afectat incepand de joi zone vaste din statele Uttar…

- Cel putin 61 de oameni au murit in urma ploilor abundente aduse de sezonul musonic, care au cazut in regiuni intinse ale statului Uttar Pradesh din nordul Indiei, informeaza DPA, citat de agerpres.ro.

- Bilantul in urma ploilor torentiale musonice care au afectat orasul Pune din vestul Indiei a crescut la 21 de morti si 12 persoane disparute, a anuntat vineri un reprezentant al agentiei pentru gestionarea dezastrelor, citat de DPA, conform agerpres.ro. ''Ploile au scazut din intensitate incepand…

- Bilantul ploilor musonice din nordul Indiei a urcat la 38 de victime luni, in aceeasi zi in care autoritatile din capitala tarii, New Delhi, au emis o alerta de inundatii si au ordonat evacuarea a mii de persoane, informeaza DPA. Optsprezece oameni au murit in statul indian Himachal Pradesh in urma…

- Cursurile in scoli si colegii au fost suspendate luni in Mumbai, centrul financiar al Indiei, in urma prognozelor meteorologice potrivit carora ploile torentiale care afecteaza zona vor continua, relateaza Xinhua. ''Toate scolile si colegiile particulare si publice vor ramane inchise. Unele…

- Bilantul inundatiilor care au afectat statul Bihar din estul Indiei continua sa ramana sumbru, au informat marti oficialii locali, citati de Xinhua. Potrivit oficialilor indieni, peste 8,8 milioane de persoane din peste 13 districte ale statului Bihar au fost afectate de inundatii. "Nu exista nicio…

- Furtunile de sambata si duminica, insotite de ploi abundente si rafale de vant puternice, au doborat arbori si stalpi de electricitate si au smuls acoperisuri. "Sase persoane au murit sambata si alte 35 au murit in astfel de incidente duminica", a declarat Mohammad Arif, oficial al Departamentului…

- Prabusirea unui zid in urma ploilor torentiale a provocat marti cel putin 18 decese in capitala economica a Indiei, Mumbai, paralizata de precipitatii musonice, potrivit unui nou bilant oficial, citat de AFP. Un zid din apropierea unui cartier saracacios s-a prabusit in plina noapte, marti, in jurul…