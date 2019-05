De asemenea, sase persoane si-au pierdut viata in Cuttack, cinci in Khordha, patru in Jajpur, patru in Mayurbhanj si trei in Kendrapada.

Potrivit unui comunicat dat publicitatii de conducerea statului, 16 milioane de persoane au fost afectate de trecerea ciclonului Fani, iar numarul animalelor domestice care au murit in urma acestui fenomen a depasit 3,4 milioane. Numerosi arbori au fost dezradacinati, ceea ce a condus la blocarea mai multor cai rutiere, in special in Khordha si Bhubaneswar.

Un milion de oameni, salvati

Ciclonul Fani a fost insotit de vanturi care au…