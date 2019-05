Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Electorala Centrala (YSK) din Turcia a respins cererile partidelor de opozitie de a anula toate voturile din alegerile locale din Istanbul precum si alegerile nationale de anul trecut, a informat televiziunea NTV luni, noteaza Reuters.

- 'M-am retras de la candidatura DSP pentru primaria Istanbului', a transmis Muammer Aydin pe Twitter, o decizie care ar putea favoriza opozitia social-democrata.Victoria surprinzatoare a lui Ekrem Imamoglu, candidatul Partidului Republican al Poporului (CHP, social-democrat), in alegerile…

- Prim-ministrul indian Narendra Modi si-a exprimat marti votul in orasul Ahmedabad din statul Gujarat (vest), in timp ce alegerile parlamentare din India au intrat in a treia faza, relateaza agentia Xinhua. Modi si-a exprimat votul in circumscriptia parlamentara Gandhinagar, unde presedintele partidului…

- Cele ma ample alegeri din lume au inceput in India, votantii din 20 de state mergand la urne in prima faza a alegerilor care vor dura sase saptamani, scrie The Guardian, informeaza News.ro.Citește și: Ministrul Justiției din Germania, atac EXPLOZIV la PSD: 'Condamn cu fermitate ceea ce fac…

- "Noi respectam decizia poporului", a declarat liderul listei Albastru-Alb (centru), care spera sa poata forma o coalitie si sa-i succeada lui Benjamin Netanyahu, care s-ar bucura de sustinerea a 65 de mandate, iar rivalul sau de 55, potrivit primelor rezultate ale scrutinului. La anuntarea exit-pollurilor,…

- Narendra Modi, in campanie electorala, a jucat cartea ofensiva, iar Imran Khan pe cea a pacii - premierii Indiei si Pakistanului ies amandoi castigatori din punct de vedere politic dintr-o criza intre cele doua puteri nucleare care a speriat intreaga lume, sustin analistii, relateaza luni AFP, potrivit…

- CSA Steaua Bucuresti infrunta sambata formatia sarba Zeleznicar Nis (Sala Concordiadin Chiajna, ora 13:00) in ultimul sau meci din SEHA League la handbal masculin, cu obiectivul de a obtine victoria si de a nu adauga alti jucatori in infirmeria deja plina. Stefan Laufceac, antrenorul secund al CSA Steaua,…

- Alegerile legislative care s-au desfasurat duminica in Republica Moldova s-au desfasurat in general ''fara mari incidente'', intr-un mod profesionist si transparent, a existat o concurenta reala si drepturile fundamentale au fost respectate, a apreciat luni Organizatia pentru Securitate…