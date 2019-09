India a pierdut contactul cu modulul de aselenizare Vikram

India a pierdut contactul, sambata, cu un modul spatial pe care l-a trimis spre Luna si care se afla in curs de aselenizare, conform unui anunt facut de presedintele agentiei spatiale indiene (Indian Space Research Organisation - ISRO), transmite Reuters.



India doreste sa fie prima tara care aselenizeaza la polul sud selenar.



Vikram, modulul de aselenizare al misiunii Chandrayaan-2 urma sa efectueze o aselenizare usoara, controlata, in apropierea polului sud al Lunii, unde oamenii de stiinta sustin ca ar putea exista apa inghetata. ISRO a pierdut contactul in timp ce modulul…