Guvernul indian a anuntat miercuri interzicerea tigarilor electronice in aceasta tara cu 1,3 miliarde de locuitori, in numele unor imperative sanitare si al luptei impotriva adictiilor. „Decizia a fost luata cu gandul la impactul pe care tigarile electronice il au in randul tinerilor din ziua de astazi", a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ministrul Finantelor, Nirmala Sitharaman.