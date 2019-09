Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul in urma ploilor torentiale musonice care au afectat orasul Pune din vestul Indiei a crescut la 21 de morti si 12 persoane disparute, a anuntat vineri un reprezentant al agentiei pentru gestionarea dezastrelor, citat de DPA, conform agerpres.ro. ''Ploile au scazut din intensitate incepand…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani, intervalul 23 septembrie – 6 octombrie. Potrivit meteorologilor, vremea se va raci treptat, dar temperaturile vor fi in apropiate de cele normale pentru aceasta perioada. Probabilitatea de apariție…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunța ca in urmatoarele doua saptamani valorile termice se vor menține, in general, in limite normale pentru aceasta perioada din an, la nivelul intregii tari. Astfel, in intervalul 24 septembrie - 6 octombrie 2019, temperaturile maxime ajung pana la 22-23…

- Ziarul Unirea Prognoza meteo pentru acest sfarșit de saptamana. Temperaturile vor marca o scadere in toata țara, insa ploile iși vor face apariția doar in zonele montane Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza pentru acest sfarșit de saptamana, la nivelul intregii țari. In cele doua…

- Peste 270 de persoane au murit luna aceasta in India in urma inundațiilor și alunecarilor de teren, in timp ce peste un milion de oameni au fost evacuați, iar mii de case au fost inundate in șase state, au anunțat miercuri autoritațile, dupa doua saptamani de ploi musonice, potrivit Reuters, scrie…

- Cursurile in scoli si colegii au fost suspendate luni in Mumbai, centrul financiar al Indiei, in urma prognozelor meteorologice potrivit carora ploile torentiale care afecteaza zona vor continua, relateaza Xinhua. ''Toate scolile si colegiile particulare si publice vor ramane inchise. Unele…

- Ploile abundente au revenit in zona Sucevei, incepand de duminica dupa-amiaza și pana luni seara, conform meteorologilor.Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica dimineata, o avertizare cod galben de vreme instabila și precipitatii abundente pentru judetul Suceava valabila de ...

- Bilantul precedent indica 21 de morti. Un zid din apropierea unei mahalale s-a prabusit in plina noapte, marti, in jurul orei locale 2:00 (20:30 GMT, luni), peste mai multe case saracacioase, provocand totodata zeci de raniti. In pofida ploii torentiale, echipele de salvare au depus eforturi pentru…