- Forțele militare ale Indiei au lansat un raid aerian în Pakistan, într-un moment de maxima tensiune între cei doi rivali nucleari, declanșat de atacul terorist din Kashmir de la începutul acestei luni.

- Comitetul International Olimpic (CIO) a anulat, joi, cotele de tir la Jocurile Olimpice din 2020 de la Tokyo care urmau sa fie atribuite cu ocazia concursului de Cupa Mondiala de la New Delhi, dupa refuzul Indiei de a acorda vize de intrare in tara pentru sportivii pakistanezi, relateaza AFP. "Aceasta…

- Prim-ministrul indian Narendra Modi a promis vineri un raspuns puternic la atentatul cu masina-capcana produs in Kashmir, soldat cu moartea a 44 de paramilitari si pentru care guvernul sau a acuzat Pakistanul, crescand tensiunile cu rivalul nuclear, relateaza Reuters. Atacul asupra unui…

- Comerciantii de lapte din sudul Indiei s-au plans politiei cu privire la fanii unor vedete de cinema care fura cantitati imense de lapte pentru a le turna peste afisele si posterele cu idolii lor, informeaza DPA. Hindusii toarna de obicei lapte peste statuile zeitatilor, in cadrul ritualurilor…

- Doi barbati au fost ucisi si alti 41 raniti in timpul unui controversat eveniment de lupte cu tauri, la care curajosii trebuie sa infrunte animalul cu mainile goale, desfasurat in statul Tamil Nadu, din sudul Indiei, a declarat luni politia, citata de DPA. Sportul, cunoscut sub numele…

- Cel putin 11 persoane au murit si alte 14 au fost ranite, sambata, 8 decembrie, dupa ce un autobuz a cazut in gol 60 de metri, in zona unui drum muntos. Tragedia a avut loc in statul Jammu si Kashmir din nordul Indiei, iar autobuzul facea legatura intre orașele Loran și Poonch. „Accidentul s-a produs…

- SUA sprijina planul Kosovo de a-si crea propria armata, a declarat joi ambasadorul american la Pristina, Philip Kosnett, o pozitie ce nu este impartasita de alte tari membre NATO, potrivit France Presse, scrie Agerpres.

- ”Asia Express” este un reality show ce duce aventura la un alt nivel, iar acest lucru este valabil și la capitolul culinar. Aflați in India, pentru filmarile celui de-al doilea sezon, Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu marturisesc ca inca nu au reușit sa se obișnuiasca cu rețetele exotice ale acestei…