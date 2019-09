India a anunţat interzicerea ţigărilor electronice "Decizia a fost luata cu gandul la impactul pe care tigarile electronice il au in randul tinerilor din ziua de astazi", a declarat, in cadrul unei conferinte de presa, ministrul Finantelor, Nirmala Sitharaman.



"A devenit un lucru la moda incercarea de a le utiliza", a declarat aceasta.



Potrivit unei ordonante adoptate de guvernul premierului Narendra Modi, se interzice productia, importul sau exportul, transportul, depozitarea si comercializarea tigarilor electronice.



In cazul savarsirii unei prime contraventii, pedeapsa poate fi inchisoare pana la un an, la care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

