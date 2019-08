Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul unei alunecari de teren provocate in Myanmar de ploile musonice a ajuns la cel putin 51 de morti, au anuntat duminica echipele de salvare care isi continua cautarile, transmite AFP, potrivit Agerpres. Imagini aeriene filmate de AFP arata cum o portiune dintr-un deal s-a transformat intr-o…

- Cel putin 35 de persoane au murit si peste 1,5 milioane au fost afectate de inundatiile si alunecarile de teren provocate de ploile musonice in regiuni din nordul si estul Indiei, conform unui anunt facut de autoritatile indiene duminica, transmite DPA. Cel putin 19 oameni au murit din…

- Cel putin 29 de oameni au murit si 18 au fost raniti luni intr-un accident de autocar in nordul Indiei, informeaza AFP si Reuters. Autocarul cu etaj, care transporta circa 50 de persoane, se deplasa pe autostrada dintre capitala New Delhi si orasul Agra, cand a parasit carosabilul si a cazut…

- Prabusirea unui zid in urma ploilor torentiale a provocat marti cel putin 22 decese in capitala economica a Indiei, Mumbai, paralizata de precipitatii musonice, potrivit unui nou bilant oficial, scrie agerpres.ro.Bilantul precedent indica 21 de morti.

- Inundatii catastrofale in Romania, unde cel putin patru persoane au decedat. Peste 600 de case din intreaga tara au fost avariate, iar 300 de oameni au fost salvati. In judetul Prahova, pompierii continua cautarile in cazul unui copil luat de viitura.

- Vremea extrema face ravagii in partea centrala si sudica a Statelor Unite. Sapte oameni au murit in urma ploilor abundente si a celor peste 80 de tornade produse in Missouri, Oklahoma si Iowa.