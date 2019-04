Un sir de 17 cutremure de intensitate mica si medie s-au produs in dimineata zilei de luni in Insulele Nicobar din India intr-un interval de circa sase ore, au informat oficialii locali, citati de Xinhua.



Potrivit Departamentului de Meteorologie din India, seismele, cu o magnitudine care a variat de la 4,2 la 5,2, au avut loc in intervalul orar 5:14 - 11:22.



"Epicentrul cutremurului a fost localizat la 7,4, 7,5, 7,6 si 7,7 grade latitudine nordica si la 94,1, 94,2, 94,3, 94,4 si 94,6 grade longitudine estica", a informat Departamentul citat.



"Adancimea fiecarui…