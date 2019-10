Indexul USAID scade pentru al doilea an consecutiv cu 0,1

Indexul USAID (al Sustenabilitatii Organizatiilor Societatii Civile) a avut pentru anul 2018 o valoare de 3,7, inregistrand o scadere de 0,1 fata de anul anterior, in conditiile in care in 2017 a existat o diminuare similara fata de 2016.



Indexul, dezvoltat de catre Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala (USAID), poate evolua pe o scala de sapte puncte, unde 1 indica un nivel foarte avansat de dezvoltare iar 7 indica un nivel scazut.



Raportul examineaza mediul general propice pentru societatea civila, evaluand sapte dimensiuni. Pentru anul 2018, in Romania,…