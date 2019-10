Indexul Competitivitatii: Desi are un PIB de invidiat, zona Bucuresti-Ilfov e inferioara tuturor regiunilor similare din UE

Stiri pe aceeasi tema

- Productia auto din Germania ar putea scadea cu circa 21% in acest an, ceea ce ar putea duce la o scadere direct proportionala a cererii germane de echipamente auto fabricate in Romania, respectiv cu o valoare de 3,6 miliarde de lei. Productia auto germana din 2019 ar putea scadea cu un milion…

- Modul in care au fost distribuite posturile de varf din Comisia Europeana reflecta pozitia consolidata a Grupului de la Visegrad (V4), a afirmat joi la Praga premierul ungar Viktor Orban, dupa un summit intre V4 si statele din Balcanii de vest, transmite MTI, potrivit Agerpres.Doi dintre vicepresedintii…

- Google a castigat un proces cu un consortiu de 200 de publisheri din Germania, care cerea companiei americane sa plateasca drepturi de autor pentru continuturile lor preluate din 2013 si pana in prezent. Grupul de publisheri a cerut companiei Alphabet, care detine Google, suma de 1 miliard…

- Serbia merge inainte cu planul de a adera, la sfarsitul lunii viitoare, la Uniunea Economica Eurasiatica, infiintata de presedintele Vladimir Putin pentru a concura piata libera europeana si pentru a reconstrui sfera de influenta a Rusiei in randul fostelor state membre ale Uniunii Sovietice.…

- ​Nationala de volei feminin a României a învins duminica, la Budapesta, reprezentativa Estoniei, cu scorul de 3-1, în al treilea meci din grupa C a Campionatului European, informeaza News.ro. Scorul pe seturi a fost 25-23, 30-32, 25-19, 25-21, dupa 120 minute de joc.În primul…

- Aproximativ o mie de hectare de teren au fost arse de un incediu care continua sa nu fie controlat duminica pe insula spaniola frecventata de turisti Gran Canaria, ceea ce a determinat evacuarea a aproape o mie de persoane. Focul declansat sambata in comuna Artenara, situata in interiorul…

- Pentru multi cetateni ai Uniunii Europene, vara inseamna vacante si calatorii. Totusi, se estimeaza ca 23,8% din populatia UE cu varsta de peste 16 ani nu-si putea permite in 2018 o saptamana de vacanta departe de casa (fata de 39,5% in 2013), iar anul trecut cel mai ridicat procent s-a inregistrat…

