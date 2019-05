Marius Budai, ministrul Muncii, a fost invitat marți seara la Realitatea Tv, in emisiunea ”Legile puterii”, unde a prezentat ultimele informații legate de pensii și de piața muncii.

Denise Rifai, realizatoarea emisiunii, i-a prezentat ministrului cateva intrebari primite de la unii telespectatori care il intrebau pe ministru, in principal, ”de ce nu le-au fost indexate pensiile, nici in 2018, nici anul acesta”:

"E o manipulare aici. In primul rand, daca vreun coleg din opoziție imi arata in Legea pensiilor ca scrie 1 ianuarie, eu, maine, aici la dvs. in direct, mananc legea. Pensiile…