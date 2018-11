Independența de Franța. Rezultat referendum Oamenii au votat in Noua Caledonie la referendumul pentru independența de Franța. 56,8% s-au pronuntat impotriva independentei in referendumul privind autodeterminarea, a anuntat duminica postul de televiziune Nouvelle-Caledonie 1, dupa numararea a 95% din buletinele de vot, potrivit AFP. Rata participarii la acest referendum a fost 79,8%. In arhipelagul francez colonizat in 1853 traiesc 175.000 de alegatori, iar scrutinul este monitorizat de 250 de delegati ai statului francez si observatori ai ONU. Aceasta consultare populara, prevazuta de acordul de la Noumea semnat in 1998,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

