- Noua Caledonie, teritoriu francez cu 270.000 de locuitori din Pacific, urmeaza sa decida la un referendum care are loc duminica daca doreste sa ramana in cadrul Frantei - scenariul cel mai probabil - sau daca alege independenta, relateaza Agerpres.

- Un adolescent din Franța și-a amenințat profesoara cu un pistol cu bile, intr-un liceu din Creteil (suburbie a Parisului). El este acum inculpat pentru violențe cu circumstanțe agravante.In inregistrarea video, filmata joi și difuzata pe rețelele sociale, tanarul sta in picioare și ține…

- Popularitatea presedintelui Emmanuel Macron a scazut din nou in Franta in septembrie, seful statului coborand la numai 32% opinii favorabile, un nou minim dupa alegerea sa, la acelasi nivel cu predecesorul sau in septembrie 2013, potrivit unui sondaj, citat de AFP. Seful statului obtine 67% opinii nefavorabile…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,1 grade pe scara Richter a avut loc astazi in sudul Oceanului Pacificul, zona Insulelor Loyalty. Potrivit specialistilor epicentrul a fost localizat la o adancime de 20 km, la o distanta de 385 km de Noumea, capitala Noii Caledonii, 284 km de Isangel ndash; Vanuatu si…