Independența comercială cu produse agroalimentare a României Obiectivul general al proiectului este formularea de propuneri alternative la politicile publice pentru actualizarea cadrului legislativ specific in vederea imbunatațirii activitaților de comerț cu produse agroalimentare din Romania. Pana la aceasta data au fost realizate in cadrul proiectului urmatoarele activitați: o cercetare asupra nevoilor de modificari legislative in domeniul vizat de proiect, realizat pe un esantion de 232 de persoane (reprezentanți ai ONG-urilor, partenerilor sociali, autoritaților publice), trei cursuri de instruire in domeniul comerțului cu produse agroalimentare și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

