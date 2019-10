Independență Catalonia. Violențele extreme, alimentate din România Potrivit unui expert in informatica care a dorit sa i se pastreze anonimatul, platforma ar folosi un server virtual privat instalat in Romania, la Bucuresti. Regiunea Catalonia din nord-estul Spaniei se confrunta de luni cu demonstratii uneori violente, in urma condamnarii a 9 lideri separatisti catalani la pedepse importante cu inchisoarea (de la 9 la 13 ani) de catre justitia spaniola, pentru rolul jucat in tentativa de secesiune din 2017, informeaza Agerpres. Ministrul spaniol de interne in exercitiu Fernando Grande-Marlaska a afirmat vineri ca protestatarii violenti din Catalonia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Barcelona, capitala Cataloniei, a fost, vineri, scena celor mai violente proteste din ultimul deceniu. Un milion de oameni au manifestat impotriva pedepsei cu inchisoarea primita de liderii separatisti si pentru independenta. Au avut loc confruntari violente intre protestatari si fortele de ordine.…

- Fernando Grande-Marlaska i-a informat pe reporteri ca vineri seara au avut loc confruntari in preajma sediului politiei din Barcelona in care au fost implicati aproximativ 400 de persoane in "grupuri organizate", care risca "pana la 6 ani de inchisoare in temeiul codului penal al Spaniei".Circa…

- Ministrul spaniol de interne in exercitiu Fernando Grande-Marlaska a afirmat vineri ca protestatarii violenti din Catalonia ar putea risca pedepse cu inchisoarea de pana la 6 ani, conform legislatiei spaniole, transmite Reuters potrivit Agerpres. Fernando Grande-Marlaska i-a informat pe reporteri…

- Ministrul spaniol de interne in exercitiu Fernando Grande-Marlaska a afirmat vineri ca protestatarii violenti din Catalonia ar putea risca pedepse cu inchisoarea de pana la 6 ani, conform legislatiei spaniole, transmite Reuters. Fernando Grande-Marlaska i-a informat pe reporteri ca vineri…

- Aeroportul din Barcelona incepe marti sa revina lent la normal dupa ce a fost blocat partial luni de manifestanti care protestau cu privire la sentinta din procesul ce i-a vizat pe liderii separatisti catalani, transmite EFE, scrie Agerpres. Un numar de 20 de zboruri sunt anulate marti, fata…

