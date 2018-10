Miscarile separatiste si coalitia de stanga (antiindependenta) En Comu Podem (Impreuna Putem) si-au unit vocile pentru a vota in favoarea unei rezolutii in care condamna 'interventia regelui in conflictul catalan' si cer 'desfiintarea unei institutii depasite si nedemocratice precum monarhia'.

Regele Felipe al VI-lea face obiectul unor critici in provincia spaniola Catalonia, mai ales din cauza discursului sau ferm impotriva separatistilor catalani in timpul crizei din toamna trecuta.

Socialistul Pedro Sanchez a manevrat pana in prezent cu mare prudenta relatiile cu separatistii…