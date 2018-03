Stiri pe aceeasi tema

- Lasam tinerilor o lume dezbinata de razboaie și devorata de egosim - le-a spus Papa Francisc credincioșilor veniți la procesiunea Via Crucis, Drumul Crucii, care a avut loc la Colosseum, aseara, in Vinerea sfanta a catolicilor.

- Papa Francisc si-a exprimat ''rusinea'' de a lasa tinerilor generatii ''o lume dezbinata de conflicte si razboaie'', in cadrul rugaciunii rostite vineri seara cu ocazia procesiunii traditionale Via Crucis (Drumul Crucii), in fata Colosseumului din Roma, informeaza AFP.

- Cativa liceeni de la Consiliul National al Elevilor au mers la ministru cu o roaba plina cu peste 115.000 de semnaturi stranse de la elevi din 35 de judete. Pachetul cu fundita are un mesaj: “Elevii sunt inrobiti de acest sistem”, spun tinerii, care vor o schimbare reala a invatamantului din Romania.…

- Jandarmii vor asigura masurile de ordine publica pe timpul desfasurarii manifestarilor religioase ce vor avea loc in perioada urmatoare actionand pentru a preintampina eventuale acte de tulburare a ordinii publice sau a unor fapte antisociale. Vineri, 30 martie, intre orele 10:00-12:00, Parohia…

- Prin ordinul prefectului nr.176/2018, o comisie alcatuita din reprezentanți ai CNMPN Remin Baia Mare, SC Conversmin, Instituția Prefectului, Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești al Județului Maramureș, Sistemului de Gospodarire a Apelor, Comisariatului Județean al Garzii…

- Oana Lis, jignita dupa ce a anunțat ca iși vinde lucrurile la taraba. Soția fostului primar al Capitalei a reacționat dur și le-a raspuns celor care au criticat-o. Recent, Oana Lis a decis sa scoata la vanzare hainele soțului ei . Se pare ca vedeta are nevoie de bani mai mult decat credeau apropiații,…

- Un meci de fotbal cu scop caritabil a fost organizat de Jandarmeria Maramureș in cadrul campaniei ”Speranța pentru Alexandru / Un nou inceput pentru Ștefan”. Partida a fost condusa de Cristian Balaj și Zoltan Szekely, foști arbitri FIFA, reprezentanți ai Asociației Județene de Fotbal Maramureș. Pentru…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au depistat și confiscat, in PTF Halmeu și pe comunicații, țigari in valoare de peste 5.700 lei, marfa ce urma sa fie comercializeze pe piața neagra de desfacere din zona. Marți, 27 martie, in jurul orei 17.00, la P.T.F. Halmeu s-a prezentat,…

- Tibi Useriu, romanul si singurul om din lume care a castigat pentru al treilea an consecutiv cel mai dur maraton din lume, Ultra 6633, socheza prin modestia lui. La propunerea autoritatilor de a i se decerna titlul de “cetatean de onoare”, Tibi raspunde umil ca nu va refuza titlul, dar nu se va prezenta…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Halmeu au identificat si predat autoritatilor competente un cetatean din R. Moldova care era cautat de catre autoritațile din Romania pentru savarșirea infracțiunii de furt. In data de 21 martie, in jurul orei 23.50, in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu,…

- Vestea ca indragitul om de radio și de televiziune Andrei Gheorghe a murit s-a raspandit rapit pe rețelele de socializare și i-a intristat pe mulți internauți, care au redistribuit o postare de acum cateva luni a lui Andrei, in care acesta vorbea dezamagit despre Romania. Cuvintele au fost scrise de…

- Monseniorul Dario Edoardo Vigano, seful italian al Departamentului de Comunicare al Vaticanului, si-a anuntat demisia, dupa ce a fost acuzat ca a ascuns informatii dintr-o scrisoare a fostului papa Benedict al XVI-lea, in asa numitul scandal “Lettergate”. Desi Vaticanul a anuntat ca Papa Francis a “acceptat”…

- Anamaria Prodan se roaga la Arsenie Boca, in timp ce mama ei se afla internata in spital. Impresara a postat pe contul de socializare o filmare, iar fanii acesteia au reacționat imediat și i-au transmis acesteia sa fie puternica. Anamaria Prodan a publicat un filmuleț pe contul de Instagram in care…

- Cazul barbatului scos din apele raului Sasar se complica. Acesta are varsta de 37 de ani si este originar din Brasov, dar se afla in vizita in Baia Mare, la doi cunoscuti cu care ar fi consumat alcool sau substante interzise chiar inainte de tragicul eveniment. De altfel, femeia de 23 de ani si barbatul…

- “€Daruieste si tu o picatura de viata, o picatura de speranta romanilor care au nevoie!” Elevii cursanti din cadrul Bazei de Instruire pentru Aparare CBRN „Muscel” au donat sange la Centrul de Transfuzie Sanguina din Campulung, cu speranta ca gestul lor umanitar va salva vietile unor semeni, aflati…

- «Evanghelia liturgiei zilei istoriseste un episod petrecut in ultimele zile ale vietii lui Isus. Scena are loc la Ierusalim, unde Isus a mers pentru a sarbatori Pastele evreiesc. Iata de ce, cu prilejul acestei celebrari rituale, au venit si unii greci; erau barbati insufletiti de sentimente religioase,…

- Victorie zdrobitoare obținuta de Știința Explorari in fața ultimei clasate, CSU UV Timișoara. Jocul a fost la discreția gazdelor, de la prima pana la ultima minge, oaspeții nereușind sa puna probleme baimarenilor. Partida a debutat cu 7 puncte consecutive facute de Explorari pe serviciul lui Ștefan…

- Organizatiile non-guvernamentale din Romania au rectionat rapid dupa ce la Sfantu Gheorghe au fost arborate steaguri maghiare. Pe pagina de Facebook “Neamunit” a aparut o fotografie in care o femeie tine in mana un steag tricolor sub cel maghiar. “Romania – O tara fara barbati! Rusine Parlamentul Romaniei…

- “Stim ca la Cina de pe urma, dupa ce a luat painea si potirul de vin si a adus multumire lui Dumnezeu, Isus ‘a frant painea’. In Liturgia euharistica a Sfintei Liturghii, acestei actiuni ii corespunde [gestul] frangerii painii, precedata de rugaciunea pe care am invatat-o de la Domnul.” Cu aceasta explicatie…

- Lumea muzicii populare romanești este, din nou, in doliu. Cristina Fulgusin Mateias s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Vestea i-a șocat pe toți cei care au cunoscut-o pe indragita artista. Silvana Riciu a dezvaluit ca totul ar fi pornit de la o gripa. „Doamne, cat de repede se duc oamenii……

- Duminica, 11 Martie 2018, a treia din Postul Mare, a Sfintei Cruci, a avut loc la Manastirea Sfanta Maria din Baia Mare rugaciunea Calea Crucii. Evenimentul a fost organizat de Reuniunea Mariana din Baia Mare, și au participat credincioși din parohiile din Baia Mare, Desești, Crucișor și Ferneziu, insoțiți…

- Romanii din Spania sarbatoresc impreuna Ziua Femeii si Ziua Mamei intr-un concert extraordinar in Torrejon de Ardoz-Madrid “Uniunea Muncitorilor Romani va invita duminica, 11 martie 2018, sa sarbatorim impreuna Ziua Femeii si Ziua Mamei, in cadrul Targului de produse traditionale romanesti, in Recinto…

- In Divizia A1 de volei masculin, turneul pentru locurile 7-12, se disputa in acest weekend meciurile etapei a 2-a. In cadrul acestei runde, Știința Explorari va juca in deplasare cu Dinamo București sambata, 10 martie, de la ora 13. Partida va fi arbitrata de Alin Mateizer (Ploiești) și Cristian Botezatu…

- Pe 5 martie 2018 se implinesc 5 ani de cand o eleva de 17 ani din judetul Vaslui a disparut fara urma, iar procurorii nu reusesc sa solutioneze ancheta de omor care s-a deschis in acest caz, in care principalul suspect a fost un cunoscut chirurg.

- Michaela Niculescu, cunoscuta sub numele de Mica, a incetat din viata la numai 32 de ani, pe 14 martie 2013, din cauza unei boli grave – ciroza . Mica a facut parte aproape 10 ani din echipa de tineri talentati de la Abracadabra, condusa de “Magicianul” Marian Ralea. Ea studiase la Oxford si la Viena,…

- Billy Graham scria, in cartea sa ,,Familia de altadata”: „Cainilor le vine ușor sa-și arate afecțiunea. Ei nu se imbufneaza și nu stau suparați. Nu fug niciodata de acasa cand sunt tratați nedrept. Nu se plang niciodata de mancarea ce li se da. Nu se plang de cum arata casa. Sunt cavaleri și curajoși.…

- Papa Francisc ar urma sa petreaca cea mai mare a saptamanii urmatoare in afara Vaticanului, o retragere prepascala pentru rugaciune si meditate, relateaza duminica DPA. Francisc va lua parte la asa-numitele Exercitii spirituale impreuna cu cardinalii si alti membri de rang inalt ai Curiei romane, aparatul…

- Vineri, 23 februarie, se implinesc 99 de ani de trecerea la cele veșnice a lui George Pop de Basești, președintele Marii Adunari de la Alba Iulia. Pe piatra sa funerara sunt inscrise celebrele cuvinte din Sfanta Scriptura pe care le rostise in fata marelui Sfat National, la Balgrad: ”Acum slobozeste,…

- Papa Francisc a decis sa se retraga pentru urmatoarea perioada de la Vatican, urmand ca timpul sa și-l petreaca intre rugaciuni și meditație. Anunțul survine dupa ce noi scandaluri de pedofilie au acaparat instituția religioasa.

- Aproape 400 de alexandreni iși pun speranța in ajutorul primit de la cantina de ajutor social pentru a avea ce sa puna zilnic pe masa. Oamenii fac parte din categorii dezavantajate social și beneficiaza, in timpul saptamanii, de o masa calda și in week-end de hrana rece. Beneficiarii cantinei de ajutor…

- Un barbat sustine ca este inselat de sotia sa. Nu doar ca este revoltat de comportamentul acesteia, dar considera ca, atata timp cat ea sta pe internet, el nu renunta la bautura. De asemenea, barbatul sustine ca a fost inselat de catre aceasta de nenumarate ori.

- Papa Francisc a salutat miercuri defilarea comuna a delegatiilor celor doua Corei, prevazuta pentru ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, un gest care "da speranta intr-o o lume mai buna, in care conflictele de rezolva in mod pasnic", informeaza AFP. "Traditionalul…

- Mecanic de locomotiva ranit intr-o explozie la Depoul Grivița. Un mecanic de locomotiva a suferit arsuri pe 35% din suprafața corpului, in urma unei explozii care s-a produs la Revizia de Vagoane București Grivița. Deflagrația s-a produs, la unul dintre compresoare, in momentul in care a vrut sa cupleze…

- Papa Francisc transmiste in psatiul public un mesaj fara precedent: Sa ne abținem de la barfe! E Pana și in biserica, oamenii fac comentarii rautacioase la adresa semenilor, spune inaltul Pontif. “Adesea, in timp ce citesc cuvantul Domnului, multi oameni comenteaza: Ia uite-l pe ala, Ia uite-o pe femeia…

- Tatal lui Bogdan a mers, joi, la Inalta Curte, insotit de avocatii familiei, la primul termen in care magistratii analizeaza contestatia pe care parintii tanarului politist de la Rutiera au depus-o, cerand urgentarea solutionarii anchetei in dosarul mortii fiului lor. Mama si tatal lui Bogdan Gigina…

- O femeie din Iași și-a prins iubitul in timp ce facea amor cu amanta in pat cu bunica de 96 de ani și nu a mai raspuns pentru faptele sale. Aceasta a injunghiat-o pe rivala de mai multe ori, in fața barbatului și a bunicii. Polițiștii au deschis dosar penal și fac cercetari. Victima nu se afla in…

- Papa Francisc a plecat duminica seara spre Roma dupa ce a oficiat o slujba uriasa la Lima, ultima etapa a turneului sau din America Latina, in timpul careia a criticat cu vehementa coruptia din America Latina si a spus ca din cauza acestui flagel politica de pe acest continent a devenit "bolnava",…

- What’s Up are o mare problema de sanatate. Acesta nu vede cu ochiul stang, dar cu toate acestea nu vrea sa auda de operație. What’s Up, care anul trecut a slabit 20 de kilograme , este mai tot timpul cu ochelari fumurii la ochi. Artistul are o problema de vedere. Acesta nu vede cu ochiul stang de foarte…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Ultimele declarații ale lui Ludovic Orban sunt relevante. Liberalii transpira pentru a-i determina pe cat mai mulți dintre parlamentarii PSD sa voteze impotriva noului Guvern sau pur și simplu sa chiuleasca din Parlament. Speranța liderului PNL este ca, la capatul acestui…

- Papa Francisc, aflat in fruntea unei biserici catolice discreditate de scandaluri de pedofilie in Chile, si-a exprimat "rusinea" resimtita pentru aceste abuzuri, in primul sau discurs pe care l-a sustinut, marti, in fata autoritatilor politice si civile din aceasta tara sud-americana, informeaza…

- Papa Francisc a lansat inca o data, duminica, un apel la ospitalitate fata de imigranti si a declarat cu ocazia celei de-a 104-a Zile Mondiale a Imigrantilor si Refugiatilor ca "pacatul apare atunci cand renunti la intalnirea cu celalalt", informeaza AFP. "Orice imigrant care bate la usa…

- Un senator PNL il acuza pe premierul Mihai Tudose ca a blocat Ordinul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM) prin care se actualiza prețul de referinta la gaze natural. Daniel Zamfir spune ca statul roman pierde peste 1 milion de euro in fiecare zi, din cauza acestei decizii a Executivului. …

- Rugaciune de multumire pentru binefacerile primite de la Dumnezeu Doamne, Iisuse Hristoase, Dum­ne­zeul nostru, Dumnezeule a toata milosti­vi­rea si indurarea, Care ai ne­­masurata mila, nespusa si neajunsa iubire de oa­meni, cazand acum catre a Ta slava, cu frica si cu cutremur, aduc Tie…

Nu au stat prea mult pe ganduri si au intrat in casa Sevastiei, o femeie in varsta de 93 de ani. Cei doi minori credeau ca batranica ascunde o suma importanta de bani pentru inmormantare. Prin sat se zvonea ca femeia aduna de cativa ani bani si ca ar avea o suma frumusica.

- In cadrul sedintei CSM, unde a participat si presedintele Klaus Iohannis, Cristina Tarcea a vorbit despre nerealizarile Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2017. "Eu am sa fiu nostalgica la ora asta si am sa imi aduc aminte de sedinta de constituire a noului Consiliu Superior…

- Aleea Modrogan din București, zona buna, are forma de potcoava. Pleaca din Bd. Aviatorilor și, dupa un ocol, ajunge din nou in același Bulevard. Aleea inchide in interiorul ei curtea unui monument istoric vechi de 103 ani, cel al boierilor Filipești: vila Filipescu-Brancoveanu. O porțiune de aproximativ…

- Papa Francisc, in mesajul sau de sfarsit de an, a spus ca 2017 a fost umbrit de razboi, minciuni si nedreptate si a cerut oamenilor sa-si asume responsabilitatea pentru actiunile lor, relateaza Reuters.

- Speranta sa va deschida poarta spre un An Nou plin de lumina, bucurii si impliniri. La cumpana dintre ani sa privim inainte cu speranta, in jurul nostru cu intelegere si pretuire, iar in sus cu recunostinta. Anul 2018 sa va gaseasca alaturi de cei dragi, sa va aduca sanatate, pace si iubire. La multi…