- Liderii europeni se lanseaza joi, in Austria, in ultima linie dreapta a negocierilor Brexitului, dupa ce si-au pasat cu Londra responsabilitatea ultimelor eforturi reciproce in vederea ”reusitei” divortului lor, relateaza AFP conform News.ro . Cei 27 urmeaza sa-si finalizeze strategia cu privire la…

- In discursul sau rostit in cadrul conferintei anuale Ambrosetti, desfasurata in nordul Italiei, Lidington a spus ca tara sa doreste un acord care sa multumeasca toate statele Uniunii Europene, dar a precizat ca Marea Britanie a pregatit un plan pentru eventualitatea absentei unui acord privind viitoarele…

- Desi considera destul de putin probabil ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana fara un acord, guvernul premierului Theresa May lucreaza intens la un plan "B", scrie The Guardian, evocand ultimele declaratii ale...

- Ministrul de interne italian, Matteo Salvini, i-a recomandat premierului britanic, Theresa May, sa fie mai dur in negocierile cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul daca doreste sa nu fie inselat, transmite duminica AFP. ''Din experienta mea in Parlamentul European, fie te impui, fie esti tras…

- Premierul britanic, Theresa May, a anuntat, marti, ca ea va conduce de acum negocierile cu Uniunea Europeana, mutand atentia Departamentului pentru Brexit spre pregatirea iesirii Marii Britanii din blocul comunitar, in timp ce Londra a precizat de asemenea ca va mentine legile UE in perioada de tranzitie,…

- Raab a declarat ca va discuta joi cu negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier si va merge Bruxelles saptamana viitoare, potrivit news.ro. Raab face parte din tabara pro-Brexit si a fost numit luni in post dupa ce fostul ministru, David Davis, si-a dat demisia, nefiind de acord…

- Liderii europeni i-au transmis joi prim-ministrului britanic Theresa May sa reduca ”liniile roșii” in ceea ce privește Brexit, avertizand asupra faptului ca timpul trece și nu va mai putea sa ajunga la un acord cu Uniunea Europeana, informeaza Reuters.Reuniunea de saptamana trecuta s-a axat…