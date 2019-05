Stiri pe aceeasi tema

- Peste 15.000 de persoane private de libertate aflate in custodia unitatilor subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor si-au exprimat in scris intentia de a-si exercita dreptul de vot, prin intermediul urnei speciale, duminica, la alegerile pentru Parlamentul European si pentru referendumul…

- Peste 15.000 de arestați și deținuți vor vota duminica la urna speciala, solicitand in scris acest lucru, arata datele Administrației Naționale a Penitenciarelor. Persoanele aflate in custodia ANP sau a secțiilor de poliție iși vor exprima votul la alegerile europarlamentare și referendumul pentru justiție…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca solicita electoratului sa boicoteze referenumul initiat de presedintele Klaus Iohannis, care nu este altceva decat un mijloc de a aduce mai multi oameni la urne si de a favoriza PNL.Citește și: Fondurile europene pentru Romania…

- Incurajam comunitatea maghiara ca la alegerile pentru Parlamentul European sa voteze cu UDMR, iar la referendum sa voteze cu DA la ambele intrebari, a subliniat presedintele UDMR, Kelemen Hunor, astazi, la Satu Mare, intr-o conferinta de presa sustinuta impreuna cu Kereskenyi Gabor, presedintele organizatiei…

- Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) a anuntat, miercuri, ca sustine PNL la alegerile europarlamentare din 26 mai si recomanda membrilor si simpatizantilor sai sa raspunda cu "DA" la cele doua întrebari formulate de presedintele Klaus Iohannis la referendum, potrivit…

- Românii își vor alege pe 26 mai reprezentanții în Parlamentul European. De asemenea, în aceeași zi o sa aiba loc și un referendum pe teme legate de justiție, convocat de președintele Klaus Iohannis. Cetațenii vor vota în aceleași secții de votare, cu aceleași ștampile,…

- Curtea Constitutionala considera ca interdictia organizarii alegerilor pentru Parlamentul European concomitent cu alte tipuri de alegeri este justificata, potrivit motivarii deciziei prin care a fost admisa partial obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea unor acte…

- Intentia presedintelui Klaus Iohannis de a convoca un referendum pe tema justitiei chiar in ziua alegerilor pentru Parlamentul European provoaca ... The post Paradoxul momentului: Referendum initiat de Iohannis ca sa ajunga Ciolos presedinte? appeared first on Renasterea banateana .