Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de lege prin care pensiile mai mari de 10.000 lei vor fi supra-impozitate cu 90% in loc de 10% cat este in prezent este in dezbatere la Senat. Initiativa modifica și completeaza Codul fiscal in privința impozitarii pensiilor. Inițiatorii susțin ca la acest moment, “exista o discrepanța foarte…

- Consilierii locali din Alba Iulia vor dezbate și vota, in ședința de vineri, un proiect de hotarare prin care se stabilește o majorare a tarifelor de inchiriere a bicicletelor IVelo, puse la dispoziție de Asociatia Green Revolution din Romania la Alba Iulia. Potrivit raportului de specialitate, se propune…

- Persoanele care doresc sa-și schimbe reședința nu vor mai putea primi viza de flotant daca la respectiva adresa sunt inregistrate prea multe persoane, prevede un proiect de lege ce a fost adoptat tacit la Senat. Potrivit inițiatorului, pentru a beneficia de anumite avantaje, multe persoane iși doresc…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, marti, initiativa legislativa de revizuire a Legii fundamentale, prin care se doreste ca persoanele condamnate definitiv sa nu mai ocupe functii publice. Este vorba de o initiativa civica, susținuta de personalitați publice precum Mihai Șora, Dacian Cioloș,…

- Parlamentarii propun instituirea unei noi proceduri pentru contestarea proceselor-verbale de constatare a contravențiilor. O propunere legislativa inregistrata recent la Senat prevede modificarea regimului juridic al contravențiilor, in sensul de a putea fi contestate la judecatoria in a carei raza…

- Deputatul ALDE Ștefan-Alexandru Baișanu, parlamentar de Suceava, a depus la Senat o inițiativa legislativa prin care șoferii pot alege perioada de suspendare a permisului auto, potrivit faptei contravenționale pe care a savarșit-o, intr-un interval de un an de la data contravenției.

- Senatorii PSD Liviu Pop și Ion Rotaru au depus, in Parlament, un proiect care prevede majorarea salariilor pentru personalul didactic din invațamantul special și acordarea de sporuri de suprasolicitare neuropsihica de 10%, inclusiv profesorilor auxiliari și directorilor de școli.Propunerea…

- Propunerea legislativa, depusa la Senat pe 7 februarie 2019, prevede introducerea unui nou punct, pct.5, la articolul 60 din Codul Fiscal(Scutiri) si are urmatorul continut: "persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art.76 alin. (1)-(3) si pentru…