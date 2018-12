Indemnizațiile de hrană devin obligatorii pentru toți bugetarii din Gorj! Bugetarii din Gorj obțin, din aceasta luna, obligatoriu, indemnizații care se vor acorda, proporțional cu timpul efectiv lucrat in luna anterioara. Pentru luna decembrie aceasta suma lunara va fi de 317 lei iar din 2019 va fi de 347 lei, respectiv de 392 lei pentru cei la care postul ocupat prevede obligativitatea de a avea … Articolul Indemnizațiile de hrana devin obligatorii pentru toți bugetarii din Gorj! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! . Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol: gorj-domino.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bugetarii vor primi, incepand cu aceasta luna, o indemnizatie de hrana de 300 de lei lunar, prevazuta in legea salarizarii unitare. Pana acum numai angajatii din Ministerul de Interne, Ministerul Apararii, Ministerul Justitiei, SRI, SIE si SPP, alaturi de politia locala beneficiau de drepturi de hrana,…

- Actualele tichete de masa, care nu erau obligatorii pentru toti angajatii, vor fi inlocuite cu aceste indemnizatii, scrie a1.ro. Pana acum, numai angajatii din Ministerul de Interne, Ministerul Apararii, Ministerul Justitiei, SRI, SIE, SPP si Politia locala beneficiau de drepturi de hrana. Citeste…

- Inca o facilitate pentru bugetari! Vor primi inca 300 de lei lunar. Bugetarii vor primi, incepand cu aceasta luna, o indemnizatie de hrana de 300 de lei lunar, prevazuta in legea salarizarii unitare. Pana acum numai angajatii din Ministerul de Interne, Ministerul Apararii, Ministerul Justitiei, SRI,…

- Dupa ani intregi in care aproape ca le plangeai de mila daca vedeai o familie in care si sotul si sotia lucrau intr-o institutie publica, acum salariatii din administratia publica, la fel ca multi alti bugetari, au ajuns sa incaseze salarii consistente. Din 2019, sunt toate sansele ca la aceste salarii,…

- O propunere legislativa care viseaza milioane de bugetari va schimba totul din 2019. Alesii au in plan schimbarea Codului Muncii, iar minivacantele vor fi planificate diferit. 38 de parlamentari au decis sa inregistreze la Senat o propunere legislativa care completeaza Codul Muncii. Pana la data de…

- O fotografie aparuta, miercuri, in spațiul public, care-l infațișeaza pe Marian Rotaru, directorul executiv al Direcției Publice de Patrimoniu (DPP) din cadrul Primariei Municipiului Tg-Jiu, in biroul sau directorial, cu pantalonii suflecați, cu un picior intr-un lighean cu apa, iar celalalt in poala…

- Un accident ușor cu o victima a avut loc la Tismana, in zona unitații de pompieri. Un autoturism a intrat intr-un stalp. Articolul Accident cu o victima la Tismana! apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Guvernul a luat o hotarare radicala, și anume, o anumita categorie de bugetari vor primi un sport de 15% la salariul de baza. Prin Hotarare de Guvern aprobata in septembrie s-a stabilit ca persoanele care detin un certificat de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat fizic, vizual, auditiv,…