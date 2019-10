Stiri pe aceeasi tema

- In urma cazurilor de intoxicatii inregistrate la liceul teoretic Orizont, filiala Ciocana, Direcția Teritoriala pentru Siguranța Alimentelor Chișinau s-a autosesizat si a format un grup de lucru care, in comun cu specialiștii Centrului de Sanatate Publica s-a deplasat la fața

- Vesti bune pentru fermierii care au utilizat motorina la efectuarea lucrarilor agricole. Din aceasta saptamana incepe plata ajutorului de stat la motorina folosita in agricultura in trimestrul II al acestui an.Banii sunt pentru beneficiarii care au incheiat acordul cadru si in campania 2019. Ajutorul…

- Fermierii care nu au primit nicio plata pentru Campania 2018 pana in prezent trebuie sa solicite funcționarilor APIA care se ocupa de dosarul lor de subvenții informații privind situația plaților și sa verifice impreuna daca nu exista vreo problema care blocheaza plata. Cea mai recenta comunicare, facuta…

- Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) abordeaza in prezent cu prioritate piata non-UE, in special Asia de Est, a declarat marti presedintele CCIB, Sorin-Petre Dimitriu, in cadrul inaugurarii primei Expozitii Industriale Republica Coreea-Romania, potrivit Agerpres."Evenimentul…

- Cresc pensiile de astazi, 1 septembrie. Valoarea punctului de pensie se majoreaza la 1.265 de lei, in timp ce pensia minima garantata creste la 704 lei. Pensiile marite pentru cei peste 5 milioane de pensionari vor fi platite incepand de luni.

- Camera de Tortura din Cetatea Medievala a Sighisoarei, devenita intre timp un obiectiv turistic extrem de vizitat, infiintata ca inchisoare militara dupa marele incendiu care a mistuit orasul in anul 1676, adaposteste o piesa unica in tara, o piatra de sase kilograme, care era atarnata la gatul celor…

- "Pana acum au fost despagubiti 332 de proprietari, iar valoarea totala a platilor efectuate este de 677.250 de lei", a declarat miercuri, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al DSVSA Teleorman, Viorel Tudor.In prezent, la nivelul judetului sunt in lucru 654 de dosare, iar plata despagubirilor…

- UM Cugir a castigat in prima instanșa procesul prin care a contestat un raport al Curtii de Conturi – Camera de Conturi Alba in urma caruia s-a stabilit un prejudiciu realizat prin nevanzarea unor terenuri de peste 220.000 de lei. UM Cugir a vandut in perioada anterioara anului 2015, prin contracte…