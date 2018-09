Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 5.014.596 pensionari era inregistrat la finele lunii iulie 2018 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.134 lei, cu 152 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), informeaza AGERPRES . Conform datelor oficiale, numarul…

- Numarul de beneficiari ai indemnizatiei sociale pentru pensionari a fost, in iulie 2018, de 1.064.014 persoane, din care 866.855 de pensionari din sistemul public si 197.159 pensionari agricultori, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice și preluate de Agerpres. In cazul pensionarilor…

- Numarul de beneficiari ai indemnizatiei sociale pentru pensionari a fost, in iulie 2018, de 1.064.014 persoane, din care 866.855 pensionari din sistemul public si 197.159 pensionari agricultori, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice. In cazul pensionarilor din sistemul…

- In prezent, circa un milion de pensionari primesc pensia minim garantata de 640 de lei. "O noutate adusa de proiectul de lege este introducerea optiunii pentru indemnizatia sociala minima. Pensionarii aflati deja in plata, care au stagiul de cotizare sub 15 ani, vor putea opta intre pensie…

- Numarul de beneficiari ai indemnizatiei sociale pentru pensionari a fost, in iunie 2018, de 802.821 persoane, din care 661.318 pensionari din sistemul public si 141.503 pensionari agricultori, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice. In cazul pensionarilor din…

- Numarul de beneficiari ai indemnizatiei sociale pentru pensionari a fost, in mai 2018, de 804.189 persoane, din care 661.219 pensionari din sistemul public si 142.970 pensionari agricultori, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice. In cazul pensionarilor din sistemul public,…

- Cod portocaliu de inundatii pe rauri mici din judetul Maramures, emis de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA). Afectate sunt și rauri din judetele Harghita, Covasna, Alba, Sibiu, Valcea, Hunedoara, Maramures, Bistrita-Nasaud, Dambovita si Giurgiu, valabile in orele urmatoare.…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o atentionare Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din judetul Maramures si mai multe atentionari Cod galben pentru rauri din judetele Harghita, Covasna, Alba, Sibiu, Valcea, Hunedoara, Maramures, Bistrita-Nasaud,…