- Toti salariatii de la stat vor primi, incepand cu 1 ianuarie 2019, indemnizatie de hrana, reprezentand doua salarii minime pe economie, a declarat vineri seara, la Palatul Victoria, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, potrivit Agerpres. "Incepand cu 1 ianuarie 2019, toti salariatii vor…

- "Incepand cu 1 ianuarie 2019, toti salariatii vor primi anual doua salarii minime pe economie drept indemnizatie de hrana. Era o prevedere in ordonanta si nu era clar daca se proroga sau nu. Se aplica de la 1 ianuarie 2019", a spus Teodorovici. Acordarea indemnizatiei de hrana este prevazuta…

