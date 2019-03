Indemnizaţie creştere copil 2019. Schimbare lege, al doilea copil. Vești excelente! Indemnizatie crestere copil 2019. Modificarile vizeaza indemnizațiile in cazul concediilor solicitate la mai puțin de un an de la momentul in care anteriorul concediu de crește a copilului s-a terminat. Astfel, parinții care in acest caz luau o indemnizație mai mica,vor beneficia de o marire a sumei Indemnizatie crestere copil 2019. In cazul in care o persoana solicita un nou concediu de creștere a copilului, la mai puțin de 12 luni de la incetarea anteriorului, și in aceasta perioada lucreaza și obține venituri impozabile, indemnizația se va calcula pe baza veniturilor obținute in acea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

