Indemnizaţie creştere copii. Ce a făcut Iohannis Actul normativ a fost adoptat, in 3 aprilie, de Camera Deputatilor in calitate de for decizional. Obiectul de reglementare al legii il reprezinta modificarea si completarea OUG 111/2010, in sensul acordarii indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului in cuantumul primit anterior, in cazul in care persoana intra in concediul pentru cresterea urmatorului copil inainte de 12 luni de la implinirea de catre primul copil a varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, daca din calcul rezulta un cuantum al indemnizatiei mai mic decat cel primit anterior, dar si al exonerarii de la plata debitelor create… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

