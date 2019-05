Indemnizaţia şi concediul pentru creşterea copiilor, modificări în legislaţie. Ce se schimbă Plafonul pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copiilor si alte modificari privind aceasta au intrat in vigoare din 6 mai, odata cu Legea nr. 89/2019. Potrivit noilor reglementari, daca persoana care a beneficiat de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului naște unul sau mai mulți copii intr-o perioada de pana la 12 luni de la […] Citește Indemnizatia si concediul pentru cresterea copiilor, modificari in legislatie. Ce se schimba in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si...

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri de recuperare a debitelor reprezentand indemnizatie pentru cresterea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 2 mai a.c., decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunara pentru creșterea copiilor, precum și pentru stabilirea unor masuri privind recuperarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri de recuperare a debitelor reprezentand indemnizatie pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat joi legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, precum si pentru stabilirea unor masuri de recuperare a debitelor reprezentand indemnizatie pentru cresterea…

- Legea bugetului de stat pentru anul 2019 a intrat in vigoare, astfel ca sumele pe care le vor primi copiii sunt: 300 de lei pentru cei cu varsta de pana in doi ani, 150 de lei pentru cei de pana in 18 ani, 300 de lei pentru copiii cu handicap, cu varsta de pana in […] The post Daniel Zdranc, vicepreședinte…

- Plenul Senatului a adoptat, luni, un proiect care are ca obiect de reglementare modificarea si completarea OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, potrivit agerpres.ro.Citeste si Se cauta inlocuitor pentru Claudiu Manda - Comisia de control al SRI urmeaza…

- Legea privind plafoanele a modificata, vineri, inainte de a fi trimisa la promulgare, dupa ce Parlamentul a adoptat, joi, din greseala, un amendament care prevede cresterea alocatiilor.Astfel, deficitul bugetar creste de la 2,55 la 2,76 din PIB, urmand sa creasca pana in 2021. Decizia…