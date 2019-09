INDEMNIZAŢIA DE NEPOT se acordă de anul viitor. În ce condiţii se acordă Indemnizatia de nepot ar urma sa fie primita de bunici in cazul in care parinții copilului decid sa renunțe la concediul de creștere a copilului și sa revina mai devreme la munca. Proiectul legislativ care prevede aceasta masura se afla de puțina vreme in atenția senatorilor și are nevoie, pentru a se putea aplica, de adoptarea de catre Parlament și de publicarea in Monitorul Oficial. Concret, daca proiectul va ajunge sa se aplice, oricare dintre bunicii care au grija de nepoții naturali sau adoptați vor putea primi o indemnizație de creștere in valoare de 650 de lei. Insa numai… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

