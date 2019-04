Indemnizaţia de creştere a copilului, noi modificări. Ce se întâmplă cu părinţii care au venituri mari Indemnizatie crestere copil 2019 - Concediu creștere copil. Aceasta masura este prevazuta intr-o prevedere legislativa care ar trebui sa fie votata de Camera Deputaților. In expunerea de motive se spune ca natalitatea din Romania a scazut drastic, tendința fiind constanta in ultimii 28 de ani. O alta masura pe care o are in vedere inițiativa legislativa este aceea a eliminarii diminuarii indemnizației pentru al doilea copil, despre care se spune ca este o masura absurda. La ora actuala, parinții care primesc indemnizația nu pot sa realizeze și alte venituri cu cateva excepții: … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

