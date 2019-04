Indemnizaţia de creştere a copilului. Decizie de ultimă oră Deputatii au adoptat, miercuri, in unanimitate, un proiect de lege care prevede ca indemnizatia de crestere pentru al doilea copil sa nu fie mai mica decat indemnizatia pentru primul. Deputatul UDMR Andrea Csep a explicat in plenul Camerei Deputatilor ca modificarea legislativa stipuleaza ca suma primita de parintele care intra in concediu de maternitate a doua oara si in mai putin de 12 luni de la terminarea primului concediu sa nu fie mai mica decat suma pentru primul copil. "In ultima vreme, am purtat destule discutii cu mamele si mi-au zis ca exista o discriminare privind… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

