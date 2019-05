Un numar de 250 de companii s-au inscris deja la editia din acest an a Targului international de produse si echipamente in domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii si zootehniei - Indagra, ocupand 80% din suprafata expozitionala, adica 9.000 de metri patrati in interior si 14.500 metri patrati la exterior, informeaza un comunicat al Romexpo. Firmele interesate sa participe la Indagra 2019 pot sa-si rezerve spatiu expozitional pana pe data de 31 mai. Editia din acest an a targului propune expozantilor trei zone tematice, astfel: echipamente si masini agricole, silozuri, echipamente pentru…