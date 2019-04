Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 26 martie, ora 17.00, la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia are loc Expoziția de fotografie „IMPRESII – PLATOUL TIBETAN ȘI TRANSILVANIA”, aparținand artiștilor Chaoyong Zhou (China) și Zoltan Balog (Romania). In deschidere va lua cuvantul dr. Gabriel Rustoiu, director general al Muzeulului…

- ■ Muzeul de Istorie din Roman gazduieste o expozitie cu obiecte religioase aflate in patrimoniul bisericii din comuna Valeni ■ lacasul de cult, monument arhitectonic vechi de 500 de ani, a fost restaurat recent ■Muzeul de Istorie din Roman a gazduit zilele trecute vernisarea unei expozitii temporare…

- Emmanuel Macron preconizeaza, de asemnea, "o politie a frontierelor comuna si un birou european al azilului, obligatii stricte de control, o solidaritate europeana la care sa contribuie fiecare tara europeana, sub autoritatea unui Consiliu European de Securitate Interna". "Nicio comunitate…

- Partidul Social Democrat a venit, joi, cu explicatii privind proiectul de lege depus, in urma cu o zi, de liderul PSD Liviu Dragnea, in Parlament, prin care cere Bancii Nationale a Romaniei sa repatrieze aurul tarii, depus, in prezent, in strainatate. "Despre proiectul de lege promovat de președintele…

- Conform aceleiași surse ar fi vorba despre Oleg Kosolapov, seful Centrului „VOLK" din orasul Simferopol, Crimeea. Surse avizate au declarat pentru Deschide.md ca Oleg Kosolapov a ajuns sambata seara pe Aeroportul International Chisinau, cu cursa avia Moscova - Chisinau, dar acestuia i-a fost interzis…

- Nationala României a început anul pe locul 25, cu o pozitie mai jos fata de cum încheia 2018, în clasamentul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), dat publicitatii joi, informeaza Agerpres.Tricolorii se aflau pe 40 la începutul lui 2018, dar au urcat 4 locuri…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a numit decizia mai multor tari europene de a-l recunoaste pe liderul opozitiei Juan Guaido drept presedintele legitim al tarii ca fiind „lasa” si „dezastruoasa”, scrie The Guardian. Vorbind în…

- Miercuri, 23 ianuarie, de la ora 19.00, publicul timișorean este așteptat in sala Studio Uțu Strugari a Teatrului Național, la spectacolul „Cloaca” de Maria Goos, care spune povestea a patru vechi prieteni: Pieter, istoric de arta, acum funcționar, se afla in mijlocul unui conflict din cauza unor…