Stiri pe aceeasi tema

- Apar pe surse noi informații din ancheta. Se pare ca Gheorghe Dinca avea amenajate doua camere speciale in casa sa din Caracal, acolo unde le -a ținut captive și violat pe Luiza Melencu și Alexandra Maceșanu, pe care de altfel a recunoscut ca le-a ucis.Citește și: In plin SCANDAL național,…

- Gheorghe Dinca, barbatul care a ucis doua tinere in Caracal, a acuzat stari de rau in fața anchetatorilor, la audierile de duminica, potrivit stirilekanald.ro.De cateva zile, o țara intreaga este ingrozita de crimele pe care Gheorghe Dinca, un pensionar de 66 de ani, le-a facut cu o bestialitate…

- Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut duminica uciderea a doua adolescente, Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, a fost pus sub acuzare pentru omor calificat, potrivit stirileprotv.roEl le-a declarat anchetatorilor ca a ucis-o pe Alexandra Maceșanu dupa ce a surprins-o vorbind…

- Cazul fetiței de opt ani care a fost smulsa cu forța de langa asistenții maternali care au crescut-o de la varsta de noua luni de zile a starnit revolta in toata țara. Acum, la cateva ore de la apariția imaginilor revoltatoare, Poliția Romana a reacționat.

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, retinut in Madagascar, ar fi evadat din inchisoare, potrivit Romania TV. Intr-un raspuns oferit stiripesurse.ro, Poliția Romana a precizat ca nu a primit nicio informați, din Madagascar, despre o posibila evadare a lui Mazare. ”In referire la aspectele aparute…

- Centrul de Informare și Relații Publice al Inspectoratului General al Poliției Romane este abilitat sa comunice urmatoarele: In urma informarii transmise de autoritațile din Republica Madagascar, la data de 14 mai a.c., cu privire la admiterea extradarii persoanei urmarite internațional, Radu Ștefan…

- Centrul de Informare și Relații Publice al Inspectoratului General al Poliției Romane este abilitat sa comunice urmatoarele:In urma informarii transmise de autoritațile din Republica Madagascar, la data de 14 mai a.c., cu privire la admiterea extradarii persoanei urmarite internațional, Radu…

- Cum poate fi extradat Radu Mazare din Madagascar? Este intrebarea care a starnit dezbateri in spațiul public, dupa ce fostul primar al Constanței a fost arestat pentru șase zile in acest stat cu care Romania nu are tratat de extradare. In acest context, procesul de extradare inițiat de autoritațile…