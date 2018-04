Incurajati de vantul propice, amatorii de sporturi extreme au iesit la kitesurfing la Mamaia

Stiri pe aceeasi tema

- Porturile maritime Constanța Nord și Constanța Sud sunt inchise din cauza vantului puternic de pe litoral. ANM a emis o atentionare cod galben de vant pentru judetele Constanta si Tulcea, valabila pana la ora 13.00.

- Un moment mai puțin obișnuit a avut loc astazi în timpul filtrelor organizate la nivelul municipiului Constanța de Poliția Româna. Fiul unui barbat gasit inconștient pe strada și care gonea în trafic sa ajunga la tatal sau a fost oprit de polițiștii constanțeni. Radarul l-a surprins…

- Trei masini au intrat in coliziune, in cursul acestei dupa amiezi, pe bulevardul Mamaia din Constanta. Este vorba despre doua masini de scoala de soferi si un autoturism Mercedes.Un echipaj de politie si o ambulanta SAJ se afla la fata locului. Potrivit informatiilor de la fata locului, o eleva s a…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta. O adolescenta a fost lovita pe marcajul pietonal iar soferul a fugit de la fata locului. Potrivit IPJ Constanta, Conform primelor cercetari, la data de 22 martie a.c., un barbat, de 64 de ani, a condus un autoturism pe strada Mircea…

- Temperaturi negative se vor inregistra in aproape toata tara, saptamana viitoare, iar temperaturile pe timpul noptii vor cobori pana la -12 grade in estul Transilvaniei si in Moldova. Inclusiv in Capitala vor fi temperaturi scazute, astfel ca valorile minime vor atinge -6 grade. Vantul va avea intensificari…

- Maratonul Nisipului, unul dintre primele maratoane din Europa care se desfasoara integral pe nisip, va avea loc duminica, 25 martie, in stațiunea Mamaia. Pana la ora actuala, peste 1.000 de sportivi din Romania și din alte țari s-au inscris la inedita cursa de la malul Marii Negre, iar alte cateva sute, de…

- Simona Halep isi investeste banii castigati din tenis in afaceri imobiliare. Dupa ce a cumparat hoteluri la Brasov si a construit blocuri la Mamaia, Simona Halep vrea sa-si construiasca un hotel si in centrul Constantei. Sportiva va inchide cafeneaua, iar in locul ei va fi construit un hotel de tip…

- CFR Calatori mentine si marti decizia de anulare a unor trenuri din cauza vremii, astfel ca 11 garnituri de pe ruta Bucuresti – Constanta si retur si Faurei – Galati nu vor circula. In Gara de Nord din Bucuresti cateva trenuri au intarzieri intre 5 si 15 minute.Astfel, raman anulate trenurile…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari de vreme rea. Prima a intrat în vigoare astazi, de la ora 13:30 și expira mâine, la ora 20. În intervalul menționat, vor fi perioade cu precipitații mai ales sub forma de lapovița și ninsoare în cea mai mare parte…

- Avem parte de o primavara cu vreme extrem de schimbatoare, iar diferentele intre temperaturi ajung sa fie foarte mari de la zi la zi. Daca ieri mercurul din termometre a urcat pana la valori de peste 15 grade Celsius la Constanta, astazi avem parte de o zi foarte mohorata, cu temperaturi aproape de…

- Universitatea Craiova intalnește vineri, de la ora 20.45, la Ovidiu – Constanța, pe campioana en-titre FC Viitorul, aceasta fiind partida care „deschide“ etapa a doua din play-off-ul Ligii I. Confruntarea de la malul Marii Negre se anunța echilibrata și spectaculoasa ...

- Facultatea de Arte din cadrul Universitații “Ovidius” din Constanța deschide seria de evenimente din cadrul proiectului “Primavara artelor” a XI-a ediție cu spectacolul “Declarație de dragoste”. Evenimentul va avea loc pe 16 martie a.c., de la ora 19:00, in Sala Studio de pe bulevardul Mamaia, nr.…

- Cenusareasa litoralului romanesc, Cazinoul din Constanta, pare sa-si fi gasit pantoful pierdut. Cladirea simbol de la malul Marii Negre a fost inclusa pe lista celor mai periclitate sapte monumente ale Europei și urmeaza acum sa intre in conservare. Si organizatorii festivalului Neversea au anuntat…

- In urma cu un an, pe 14 martie 2017, in jurul orei 15.00 un apel la numarul de urgenta 112 anunta ca un barbat din Constanta a fost gasit spanzurat intr o locuinta din complexul Arena Regia situat la iesire din statiunea Mamaia spre Navodari. La fata locului au fost solicitati sa intervina medicii de…

- Plajele din județul Constanța au fost luate cu asalt de infanteria marina romana și americana. Mașinile de lupta care pot sa mearga atat pe uscat, cat si pe mare au fost lansate la apa de pe o nava americana care a acostat la zece kilometri de țarm. Este cel mai important exercițiu la care vor participa…

- Dumitru Ivanescu, administrator unic al Complex Doina SA, cu sediul in Mamaia, Hotel Doina, judetul Constanta, in temeiul Legii nr. 31 1990, republicata, convoaca toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta, 6.03.2018, pentru a participa la Adunarea Generala Ordinara…

- Plaja de la Capu Midia este câmpul de batalie pe care se desfașoara azi, 12 martie, secvențele de desant amfibiu și de lupta împotriva unor grupari paramilitare ostile - conform scenariului tactic al Exercițiului multinațional Spring Storm 18, condus de Componenta Operaționala a Forțelor…

- Timpul de primavara i a scos din case constantenii care au iesi la o plimbare. De la mic la mare au ales sa se bucure de soarele darnic. Iar locul preferat pentru promenada este faleza Cazinoului. In aceasta amiaza, sute de persoane au ales sa se bucure de soarele de primavara in zona istorica a muncipiului…

- SPS Invest amp; Co SRL din Cumpana va repara mobilierul urban, terenurile de sport si locurile de joaca din Constanta. Primaria a publicat contractul incheiat in luna februarie a acestui an privind achizitia lucrarilor de reparatii curente la mobilierul urban, locurile de joaca si terenurile de sport…

- O baza militara din Romania, unde militarii nostri au facut exercitii alaturi de partenerii din NATO, vara trecuta, apartine partial unui grup de oameni de afaceri din Siria, care sprijina regimul dictatorului Bashar al-Assad. E concluzia unui reportaj Rise Project, in care se precizeaza ca baza…

- Sufocata de blocuri de locuințe și hoteluri noi, ridicate in urma unor retrocedari de rasunet, stațiunea Mamaia a ajuns la un optim al capacitații, potrivit primarului Constanței, Decebal Fagadau. Edilul spune ca in strategia de dezvoltare și promovare a turismului in municipiul Constanța pentru stațiunea…

- Un sistem MIM-23 Hawk declanșeaza o racheta deasupra Marii Negre in zona de antrenament a unitații militare Capu Midia, 19 iulie 2017.(FOTO: Armata S.U.A., Nicholas Vidro, Detașamentul 7 al Mobile Public Affairs) O mie de soldați NATO au descins vara trecuta in baza militara UM 01853 Capu Midia, situata…

- Sectorul de litoral alocat pentru amenajarea unei plaje terapeutice, cu accesibilitati pentru persoanele cu nevoi speciale, este oferit pentru beach bar-uri. Organizatia spune ca, in semn de protest, a transmis o petitie catre premierul Viorica Dancila, prin care solicita un control real la ABADL Constanta,…

- Peste 1.700 de militari romani si straini reprezentand alte cinci state aliate sau partenere vor participa, timp de zece zile, incepand de luni, la primul exercitiu major multinational din acest an, organizat de Fortele Navale Romane (FNR), pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii…

- Vantul sufla cu peste 70 de kilometri pe ora la malul Marii Negre. Nicio nava nu intra sau iese din porturile din Constanta si Midia. 37 trenuri programate sa circule astazi au fost anulate din cauza viscolului.

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se vor afla, de luni dimineata, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, din aceasta dimineata sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea…

- Azi, in jurul orei 04:40, un conducator auto, de 19 ani , a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia,din statiunea Mamaia, dinspre Constanta catre Navodari, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. Persoana in cauza nu ar fi adaptat viteza la conditiile de drum carosabil alunecos, pierzand controlul…

- Tribunalul Constanța Tribunalul Constanța a amanat sentința in dosarul in care fostul primar Radu Mazare este acuzat de procurorii DNA Constanța de abuz in serviciu pentru ca ar fi aprobat vanzarea la un preț subevaluat a unor terenuri din stațiunea Mamaia, cauzand astfel un prejudiciu de peste patru…

- Dobrogea de nord est este una dintre cele mai frumoase zone ale Romaniei, un loc incarcat de povesti, legende si istorie, un adevarat magnet pentru zeci de mii de turisti care vin anual in aceasta zona si pleaca fermecati de magia acestui taram. De la Constanta sau Mamaia, daca vrei sa ajungi in Delta,…

- "Ministrul Fifor a apreciat contributia Marii Britanii in Romania in ceea ce priveste prezenta militara constanta, pe toate cele trei dimensiuni - terestra, maritima si aeriana, evidentiind cu precadere sprijinul in cadrul aliat in vederea implementarii prezentei NATO in regiunea Marii Negre", se…

- Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din Romania, NEVERSEA va avea loc in perioada 5-8 iulie 2018, in Constanța. Povestea NEVERSEA continua și in 2018 cu experiențe unice, artiști in premiera in Romania și cu cei mai frumoși fani care, incepand din acest an, vor vedea de pe plaja…

- Lantul tragediilor petrecute in ultimele 3 zile in Constanta pare sa nu se mai opreasca. In aceasta dimineata, trupul unei femei a fost descoperit, fara viata, in mare, in dreptul plajei Modern. Oamenii legii cred ca este vorba de o sinucidere. Daca varianta anchetatorilor se va confirma, ar fi al treilea…

- Alesii locali municipali ai opozitiei si cei neafiliati au votat, in ultima sedinta de Consiliu Local, impotriva concesionarii unui teren in suprafata de 510,6 mp catre SC Mig 2000 SRL, societate ce detine terasa Tomis din statiunea Mamaia.Concesiunea avea o valabilitate de 32 de ani pana in 2050, concesionarul…

- Doua grupari navale ale NATO, din care fac parte si o fregata si un dragor maritim romanesc, alaturi de nave britanice si turcesti, desfasoara misiuni si activitati specifice de supraveghere maritima in Marea Neagra. Ambele grupari vor vizita portul Constanta la sfarsitul acestei saptamani.…

- Centrul Meteorologic Regional Dobrogea atentioneaza ca, in intervalul 21.01.2018, ora 18:00 ndash; 22.01.2018, ora 22:00, pe arii extinse vor fi precipitatii mixte la inceput, apoi predominant ninsori si vant puternic. Pentru aceasta noapte prognoza prezinta precipitatii cumulate de 10 15 l mp si izolat…

- Ninsorile afecteaza traficul rutier si feroviar Foto: Arhiva/ Mihai Badescu Ninsorile afecteaza traficul rutier si feroviar în cele 19 judete aflate sub cod portocaliu de ninsoare si viscol. Cele mai mari probleme de circulatie sunt pe rutele Ploiesti-Brasov. Pe DN1 Valea Prahovei traficul…

- In urma atentionarii meteorologice de precipitatii si vant puternic emise de Centrul Meteorologic Regional Dobrogea, Primaria municipiului Constanta a luat masurile ce se impun in vederea prevenirii eventualelor situatii nedorite.Avertizarile Centrului Meteorologic Regional Dobrogea arata ca in perioada…

- Haosul din trafic de seara trecuta s-a domolit in aceasta dimineata. S-a circulat mai bine in oras, desi soferii au fost nevoiti sa conduca mai prudent ca de obicei. Primul episod de iarna a fost destul de bland si in judet, unde autoritatile spun ca au putut interveni pentru ca vantul nu a suflat cu…

- Deși termometrul a coborât sub 0 grade iar zapada a acoperit totul, pasionații de sporturi extreme nu se dau în laturi de la satisfacerea poftei de adrenalina. Astazi, un pasionat de kite a fost filmat în timp ce se bucura de pasiune sa, pe... zapada. Imaginile au fost surprinse…

- Autoritațile din Constanța au activat, astazi, Comandamentul de iarna dupa prima ninsoare mai serioasa din aceasta iarna. Deși, atat in oraș cat și pe drumurile din județ, se acționeaza cu utilaje și material antideraparant, mașinile circula in coloana, bara la bara, mai ales in oraș și la ieșirea din…

- Lichidatorul judiciar al Otto Express Delivery SRL va organiza o licitatie pentru valorificarea a trei apartamente, dintre care doua sunt situate in Mamaia. Business To Business SPRL, in calitate de lichidator judiciar al Otto Express Delivery SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 1803 03.04.2017,…

- Ciprian Bahica este tânarul care și-a pierdut viața azi noapte în urma cumplitului accident ce a avut loc în stațiunea Mamaia, pe DC 86, pe sensul de mers dinspre municipiul Constanța catre Navodari. Barbatul în vârsta de 28 de ani, din Constanța, aflat la volanul…

- Omul de afaceri Bela Tanase, cunoscut pentru investitiile sale imobiliare din Constanta, a decis sa supraetajeze blocul de opt etaje pe care il ridica pe bulevardul Mamaia nr. 415. Cambela Prod SRL a solicitat acord de mediu pentru proiectul "Suprainaltare cu inca un nivel, o singura data, in suprafata…

- Daca ieri povesteam despre legatura indisolubila dintre Dunare si Dobrogea, astazi ramanem in sfera aceleiasi... dependente, intrucat capitolul "Dobrogea si marinaldquo;, apartinand comandorului Aurelian Negulescu, trateaza acel tot inseparabil, de nedespartit Marina si Dobrogea. "Cand zici laquo;Dobrogearaquo;…

- CJ Tulcea se retrage din Asociatia Litoral Delta Dunarii Foto: Arhiva/Irinel Calin. Autoritatile judetene din Tulcea au hotarât sa se retraga din Asociatia Litoral Delta Dunarii din cauza faptului ca majoritatea actiunilor de promovare ale asociatiei au vizat statiunile de la malul marii.…

- Primele zile ale anului 2018 vin cu vreme neobișnuit de calda pentru data din calendar. Cerul va fi mai mult noros și sunt posibile ploi slabe. Astazi, vremea se va încalzi, iar temperaturile vor fi cu mult mai ridicate decât mediile climatologice specifice datei. Maximele se vor situa…