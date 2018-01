Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea de tenis Simona Halep va castiga in acest an primul sau turneu de Mare Slem la Roland Garros, a pronosticat site-ul Australian Open, competitie la care sportiva din Romania a pierdut dramatic finala, sambata, in fata danezei Caroline Wozniacki, invingatoare cu 7-6 (2), 3-6, 6-4. …

- Simona Halep a fost invinsa de daneza Caroline Wozniacki, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6, sambata, in finala turneului de Grand Slam de la Melbourne. Vizibil afectata de problemele fizice, Simona Halep a luptat exemplar pentru fiecare minge si a tinut o tara intreaga cu sufletul la gura. Din pacate, nici din…

- Tenismanul elvetian Roger Federer a castigat Open-ul Australiei, reusind sa-si adauge in palmares al 20-lea turneu de Grand Slam al carierei.Roger Federer, favorit 2, l-a invins pe croatul Marin Cilic, locul 6 mondial, scor 6-2, 6-7 (5/7), 6-3, 3-6, 6-1, anunța News.ro. La 36 de ani,…

- Simona Halep (26 de ani) a cedat dramatic finala de la Australian Open, scor 6-7(2), 6-3, 4-6 in fata Carolinei Wozniacki (27 de ani), iar multi fani ai romancei blameaza zeii sportului alb pentru acest rezultat! "De ce a pierdut Halep desi a luptat ca la Termopile? Doar era jucatoarea mai buna,…

- Ce a spus Stere Halep dupa a treia finala de Mare Șlem pierduta de Simona. Numarul unu mondial a fost invinsa, sambata, cu 7-6 (2), 3-6, 6-4, de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, la Melbourne, in finala turneului Australian Open. ”Ii mulțumesc Domnului Dumnezeu ca este sanatoasa. Meciuri și…

- Simona Halep nu a reușit nici din a treia incercare sa caștige primul titlu de Mare Șlem al carierei, fiind invinsa de Caroline Wozniacki in finala de la Australian Open, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6.Chiar daca a pierdut finala de la Melbourne, romanca și-a asigurat un premiu imens: 2 milioane de…

- "Stiu ce inseamna sa pierzi la muchie, turnelee astea asa sunt facute. A jucat accidentata, a avut si niste crampe, s-a pierdut la o minge doua, trebuie sa mearga inainte. Meciul a fost foarte echilibrat, Acum sa se odihneasca si sa o ia de la capat. Numarul 1 a fost sase saptamani e de ajuns, acum…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost invinsa cu 7-6 (2), 3-6, 6-4, de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, sambata, la Melbourne, in finala turneului Australian Open. Halep (26 de ani) a ratat pentru a treia oara cucerirea unui titlu de Mare Slem, dupa ce…

- Caroline Wozniacki a castigat, sambata, primul titlu de Grand Slam din cariera, dupa doua finale pierdute la US Open. Cu aceasta victorie, daneza a detronat-o pe Halep si din fruntea ierarhiei mondiale, marturisind la final ca intelege perfect prin ce trece romanca. "Astept acest moment…

- AUSTRALIAN OPEN 2018."Nu este usor sa vorbesc acum, dupa meciul pierdut. Dar trebuie sa incep prin a-i transmite felicitari lui Caroline Wozniacki pentru performanta reusita. De asemenea, felicitari tatalui tau, care a facut din tine o castigatoare de turneu de Mare Slem. A fost un turneu…

- Caroline Wozniacki e in culmea fericirii, dupa ce a caștigat primul turneu de la Grand Slam din cariera. Daneza a invins-o pe Simona Halep, dupa o finala senzaționala."Am mari emoții, aștept de mult timp momentul acesta. Vreau sa le mulțumesc tuturor. Vreau sa va mulțumesc celor din tribuna.…

- Simona Halep a pierdut cu 6-7, 6-3, 4-6 finala Australian Open 2018, jucata impotriva danezei Caroline Wozniacki. Meciul a durat 2 ore si 53 de minute. Este a treia finala de Grand Slam pierduta de Halep, dupa cele doua de la Roland Garros. Infrangere dureroasa pentru Simona Halep in finala Australian…

- Fostul mare tenismen Ilie Nastase a oferit prima reacție dupa finala dramatica pierduta de Simona Halep la Australian Open in fața Carolinei Wozniacki, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6. "Poate a avut și ea puțin ghinion la 4-3, a fost oprita din ritmul in care se afla pana atunci. Tenisul și turneele sunt facute…

- Simona Halep a cedat in finala de la Australian Open, 6-7 (2), 6-3, 4-6 cu Caroline Wozniacki, dupa un turneu incredibil. Chiar daca a pierdut și a treia finala de Grand Slam, jocul Simonei s-a imbunatațit considerabil, iar concluziile dupa parcursul de la Melbourne sunt pozitive. Mental formidabil…

- SIMONA HALEP - CAROLINE WOZNIACKI LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT STREAMING: Simona Halep si Caroline Wozniacki au trasee asemanatoare in cariera. Ambele evolueaza cu presiunea de a fi ajuns numarul 1 mondial fara un turneu de Mare Slem in palmares. Danezei i s-a intamplat in 2010, in vreme ce Simonei i…

- Simona Halep (1 WTA) joaca in aceasta dimineața cea de-a treia finala de Mare Șlem a carierei, urmand sa o intalneasca pe Caroline Wozniacki (2 WTA) in ultimul act de la Australian Open. Duelul dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Eurosport, de la ora 10:30.…

- Caroline Wozniacki prefațeaza finala Australian Open 2018 cu Simona Halep . Cele doua jucatoare vor juca atat pentru locul 1 WTA cat si pentru primul turneu de Mare Slem din cariera! Sportiva daneza este nerabdatoare s-o intalneasca pe Halep. „Sunt nerabdatoare. Am fost mult mai emotionata inaintea…

- Simona Halep și Caroline Wozniacki joaca sambata, de la ora 10:30, pentru triumful de la Melbourne, dar și pentru primul titlu de Mare Șlem din cariera. Meciul va fi in direct la Eurosport și liveTEXT pe GSP.ro. Cei mai buni jucatori sau jucatoare care nu au cucerit un titlu de Mare Șlem... ...

- LIVE Simona Halep - Caroline Wosniacki, finala Australian Open 2018. Maine, 27 ianuarie 2018, este ziua in care romanii din toate colturile lumii vor sta cu pumnii stransi pentru Simona Halep. Tenismena noastra, actualul nr. 1 WTA, si daneza Caroline Wozniacki, 2 WTA, vor juca in ultimul act de la Melbourne…

- Simona Halep a invins-o joi 25 ianuarie pe sportiva germana Angelique Kerber și s-a calificat in finala Australian Open 2018. Mii de romani au urmari meciul cu sufletul la gura, iar mesajele de incurajare pentru Simona nu mai contenesc. Am stat de vorba astazi cu cațiva dintre susținatorii Simonei și…

- Ce a spus Simona Halep la conferința de presa de dupa semifinala cu Angelique Kerber, caștigata joi, 6-3, 4-6, 9-7, și calificarea in premiera in finala de la Australian Open. Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat ca poate a treia sa finala de Grand Slam, pe care o va juca sambata la Melbourne,…

- Simona Halep s-a calificat in finala turneului de Grand Slam de la Australian Open dupa un meci epic cu Angelique Kerber, incheiat cu 6-3, 4-6, 9-7. A fost probabil meciul carierei pentru romanca, lucru cu care a fost de acord inclusiv Simona! Ce a spus Halep dupa partida cu Kerber, dar si primele consideratii…

- Cați bani caștiga Halep daca o invinge pe Wozniacki in finala Australian Open 2018. Romanca de 26 de ani, liderul WTA, a trecut in semifinale de Angie Kerber, 6-3, 4-6, 9-7 , și s-a calificat in finala de sambata cu daneza Caroline Wozniacki . Pentru calificarea in finala de simplu, Halep s-a ales cu…

- Cand joaca Halep cu Wozniacki. Simona Halep – Caroline Wozniacki, finala Australian Open 2018 și batalia pentru locul 1 WTA, e programat sambata dimineața, la 10.30. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne,…

- Simona Halep s-a calificat în finala de la Australian Open, dupa un meci dramatic în fața jucatoarei germane Angelique Kerber.Dupa finalul meciului, numarul 1 mondial a precizat ca se bucura ca a rezistat pâna la final, fiind cea de-a doua partida foarte lunga din…

- Ce bani a incasat Halep pentru calificarea in finala Australian Open 2018. Romanca de 26 de ani, liderul WTA, a trecut in semifinale de Angie Kerber, 6-3, 4-6, 9-7 , și s-a calificat in finala de sambata cu daneza Caroline Wozniacki . Pentru calificarea in finala de simplu, Halep s-a ales cu un cec…

- Finala din acest an de la Australian Open – turneul feminin de simplu – se va juca intre Simona Halep si Caroline Wozniacki, adica primele doua jucatoare ale lumii in acest moment in ierarhia WTA. Aceasta partida va fi interesanta din foarte multe puncte de vedere. Unul dintre acestea ar…

- Simona Halep este in finala la Australian Open dupa ce a invins-o pe Angelique Kerber cu 6-3, 4-6, 9-7, dupa un meci foarte intens, tensionat, cu rasturnari de situatie, exceptional ca si o prima concluzie. Romanca a salvat si doua mingi de meci ale adversarei. Dupa 2 ore si 20 de minute…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne, dupa ce a invins-o in penultimul act pe germanca Angelique Kerber, cu 6-3, 4-6, 9-7. Halep a facut unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei…

- Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, s-a calificat în finala Openului Australiei, învingând-o în doua seturi, 6-3, 7-6 (7/2), pe belgianca Elise Mertens, în prima partida din penultimul act al competitiei, disputata joi la Melbourne.…

- Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) a invins-o astazi pe Karolina Pliskova (25 de ani, locul 6 WTA) cu 6-3, 6-2, in sferturile de finala ale Australian Open 2018 . Grație acestei victorii, Simona Halep a reușit o performanța rara in WTA. Romanca a devenit abia a cincea jucatoare activa de tenis care…

- Simona Halep s-a calificat în sferturile de finala la Australian Open, egalând cea mai buna performanța a sa la acest turneu. Pe lânga miza depașirii performanței, Simona Halep mai are și alte doua obiective la acest turneu: câștigarea primului turneu de Mare Șlem al carieriei…

- Jucatoarea ucraineana Elina Svitolina, cap de serie 4, s-a calificat duminica in sferturile de finala ale turneului de tenis Australian Open de la Melbourne, dupa ce a invins-o fara emotii pe cehoaica Denisa Allertova cu 6-3, 6-0 in 57 de minute, informeaza Agerpres. In ultima partida de duminica, Svitolina…